Рецепт святкових кульок із червоної риби з крем-сиром та огірком
Кульки з риби з сиром і зеленню стануть справжньою родзинкою вашого новорічного столу й обов'язково сподобаються всім гостям.
Кульки з сиру з червоною рибою, огірком і зеленню — це винятково ароматна і приваблива закуска. Ця страва ідеально підійде для урочистого застілля і готується дуже швидко, повідомляє Prezza.
Інгредієнти
- слабосолона або копчена жирна червона риба — 200 г;
- крем-сир — 100 г;
- свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
- лимонний сік — 1 столова ложка;
- свіжий огірок — 1 штука;
- чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Рибу (лосось або форель) наріжте на дрібні шматочки або подрібніть у блендері до стану пасти.
Крок 2. Крем-сир розм'якшіть виделкою, додайте лимонний сік і чорний перець за смаком.
Крок 3. Свіжу зелень дрібно наріжте.
Крок 4. Огірок вимийте і наріжте на тонкі кружечки.
Крок 5. Змішайте крем-сир із подрібненою рибою та зеленню до однорідної маси.
Крок 6. З отриманої маси сформуйте невеликі кульки та обвалюйте їх у зелені.
Крок 7. На кожен кружечок огірка покладіть по одній кульці з риби.
Крок 8. Прикрасьте страву свіжими гілочками зелені. Охолодіть закуску в холодильнику хвилин 30 і подавайте до столу.
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