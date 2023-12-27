Вбивство Путіна "кимось із близького оточення", теракти і кібератаки: усі прогнози Ванги на 2024 рік

Згідно з деякими інтерпретаціями слів Ванги, війна в Україні триватиме, а у світі настане невизначеність. Неназвана "велика країна" проводитиме атаки з використанням біологічної зброї.

Прихильники так званих прогнозів від "балканського Нострадамуса" Вангелії Гуштерової стверджують, що в новому році варто очікувати на атаки із застосуванням хімічної зброї та вбивства світових лідерів. Серед іншого, називається ім'я президента РФ Володимира Путіна, якому нібито загрожує небезпека від людини з кремлівського оточення. Про це пише The Daily Record.

Провидиця-містик із Болгарії Баба Ванга почала описувати страшні події майбутнього з ранніх років. Вважається, що "дар ясновидіння" вона отримала після того, як торнадо позбавило її зору. Є дані, що світові правителі, такі як болгарський цар Борис III й радянський генсек Леонід Брежнєв, консультувалися у неї. І хоча вона померла 1996 року, послідовники продовжують читати залишені записи й складати похмурі прогнози. Деякі шанувальники стверджують, що вона змогла передбачити загибель принцеси Діани, аварію на підводному човні "Курськ", атаку 11 вересня, а також коронавірусну пандемію.

Стверджується, що у списку подій 2024 року може бути й убивство російського президента Путіна, який нібито загине від руки "соратника і співвітчизника". Війна в Україні триватиме, а у світі після Путіна настане невизначеність. Згідно з пророцтвами, Європу 2024 року охоплять теракти, а неназвана "велика країна" влаштовуватиме атаки з використанням біологічної зброї, згідно з деякими інтерпретаціями.

Провидиця також нібито стверджувала про велику економічну кризу в Європі. Борги, що ростуть та геополітична напруженість ведуть світову економіку до хаосу. Баба Ванга пророкує кліматичні зміни — протягом усього року 2024 року варто бути готовим до жахливих природних явищ.

Прогнозуються й атаки в кіберпросторі та на критичну інфраструктуру — мережі електропередачі та водні резервуари.

Хороші передбачення Ванги на 2024 рік

Серед позитивних прогнозів Баби Ванги можна виокремити появу нових методик лікування захворювань, таких як хвороба Альцгеймера і рак, а також прориви в технологічному секторі, наприклад у квантовій інженерії.

Ці прогнози не обмежуються лише 2024 роком. У 2028 очікується, що глобальний голод вдасться зупинити, у 2076-му повернеться комунізм, а вже до 2304 року люди зможуть подорожувати в часі.

Але до всього цього домішується неабияка частка скептицизму. Наприклад, у році, що минає, Ванга також прогнозувала, що на планету обрушиться космічний шторм, а також атаки з використанням ядерної біозброї. Але до кінця року залишається кілька днів...

Нагадаємо, що 11-річна школярка з Британії знала, що після Різдва станеться щось погане і змогла запобігти катастрофі.

Також повідомлялося, що командувач угруповання військ "Таврія" прогнозує важкий 2024 рік. За його словами, завдання "завершити війну" не стоїть, тому що Україні потрібна тільки перемога.