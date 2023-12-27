Як швидко приготувати картоплю: 5 перевірених правил

Усього кілька простих правил допоможуть істотно заощадити час приготування картоплі. При цьому її смак і вигляд будуть кращими, ніж при традиційному приготуванні.

Картопля — один із головних інгредієнтів більшості салатів, які господині так люблять готувати у святкові дні. Практично завжди для страви необхідна варена картопля, і на її приготування теж іде час. Приготувати картоплю можна набагато швидше. Як саме, розповідає ресурс Epi Test Kitchen.

Готуйте на пару

Приготування картоплі на пару має всі переваги кип'ятіння — відсутність кулінарної олії, не потребує особливого очищення — і займає набагато менше часу. Чому? Ви чекаєте, поки закипить невелика кількість води, а не вся каструля. Тож наступного разу, коли ви готуватимете картоплю для іншої страви або просто розм'якшуватимете її, спробуйте приготувати її на пару, а не варити. І ще один плюс. На відміну від великої каструлі з киплячою водою, пара суттєво не погіршить смак картоплі.

Налийте на дно каструлі трохи води, додаючи в міру випаровування, а картоплю викладіть зверху на решітку або підставку для приготування на пару.

Нарізайте правильно

Нарізка картоплі на дрібніші шматочки допомагає їй приготуватися швидше. Тільки не забудьте нарізати картоплю на шматочки однакового розміру, щоб вона рівномірно приготувалася. Нарізана і приготована картопля краще вбирає заправки і начинки, роблячи все, від картопляних салатів до смажених картоплин, ще ароматнішим.

Використовуйте мікрохвильовку

Ви не можете розраховувати на те, що мікрохвильова піч добре приготує картоплю, але вона точно розм'якшить картоплю і підготує її до наступного кроку, чи то використання для пюре, запікання, чи то інгредієнт для салату. Помийте картоплю, проколіть виделкою кілька отворів у кожній і поставте в мікрохвильову піч на високу потужність на 3-4 хвилини, перевернувши один раз. За бажання можна скласти картоплю в рукав для запікання. Плюс такого способу в тому, що картопля виходить максимально смачною і не перебирає води, а також не втрачає своїх якостей.

Вчасно соліть

Важливо вчасно додати сіль. Зробити це потрібно відразу після закипання картоплі. Така хитрість не тільки допоможе прискорити процес варіння, але ще й підкреслить смак гарніру.

Вибирайте великий посуд

Що більше місця у вашої картоплі, то більше повітря може циркулювати навколо неї і тим більше тепла потрапляє в кожен шматочок картоплі. У результаті вона швидше приготується. Ще один спосіб прискорити приготування — скласти нарізану, приправлену і змащену олією картоплю стопкою на решітці, встановленій на деку з бортиками для максимальної циркуляції гарячого повітря, а якщо у вашій духовці є режим конвекції, це теж заощадить кілька хвилин.

Якщо ж ви вирішили зварити картоплю, то для цього відмінно підійде каструля з тонким дном і щільною кришкою.

Раніше Фокус писав, як правильно посмажити картоплю.