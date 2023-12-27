Чим замінити макарони з білого борошна: 5 корисних альтернатив

Макаронні вироби з рафінованого борошна можуть бути дуже смачними, але не найкориснішими для вашого здоров'я. Ось список більш "здорових" варіантів, якими можна їх замінити.

Біле рафіноване борошно є популярним інгредієнтом для випікання та виготовлення різних видів хліба. Його також використовують при приготуванні пасти — італійської страви, яка користується величезною популярністю в усьому світі. Зазвичай борошно виробляють із пшениці, піддаючи його процесу помелу, під час якого видаляють верхні оболонки зерна, залишаючи тільки крохмалисту частину. Це те, що надає продуктам гладкої текстури, але позбавляє їх клітковини та інших корисних поживних речовин. Таким чином, хоча макарони з рафінованого борошна мають приємний смак, проте не несуть користі для здоров'я. Але є кілька альтернатив, які можуть урізноманітнити ваше харчування, зробивши його більш корисним. Про це пише OnlyMyHealth.

Цільнозернова паста

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На відміну від рафінованих макаронів, макарони з цільної пшениці зберігають усі шари, які забезпечують більше клітковини, вітамінів і мінералів, серед яких вітаміни групи B і залізо. Таким чином, вживання цільнозернових макаронів не тільки сприяє здоровому травленню, а й знижує ризик серцевих захворювань і регулює рівень цукру в крові.

Дослідження, опубліковане в Британському медичному журналі (BMJ), показало, що регулярне вживання цільнозернових продуктів значно знижує ризик розвитку деяких хронічних захворювань. Так, наприклад, заміна рафінованих зерен цільнозерновими, такими як цільнозерновий хліб і коричневий рис, може знизити ризик серцевих захворювань, інсульту, деяких видів раку, діабету і навіть смерті від різних причин.

Паста з коричневого рису

Якщо у вас непереносимість глютену або ви страждаєте на целіакію, то макарони з коричневого рису — найкращий вибір. Це безглютенова альтернатива, багата на клітковину, фолієву кислоту, рибофлавін (B2), калій і кальцій. Крім того, за даними Управління харчових добавок Національного інституту охорони здоров'я, у них дуже багато марганцю, мінералу, що допомагає в метаболізмі амінокислот, холестерину, глюкози та вуглеводів. За смаком ця паста має горіховий присмак, що робить її цікавим інгредієнтом у раціоні.

Паста з кіноа

Ще один безглютеновий варіант пасти — кіноа, яка також є одним із найкращих джерел рослинного білка для вегетаріанців і веганів. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка вареної кіноа містить близько 8 г білка. Крім того, вона багата на клітковину, антиоксиданти і мінерали, такі як калій, залізо та магній.

Локшина з цукіні

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Паста з цукіні, також відома як "зудли", є надзвичайно поживною альтернативою традиційним макаронам. У ній мало вуглеводів, жирів, цукру та калорій, що робить її корисною для людей, які бажають схуднути. Крім того, цукіні містить клітковину та вітамін С, які підтримують здоров'я травної системи та підвищують імунітет.

Паста з нуту

Нутове борошно виробляють із нуту — різновиду бобових. Це популярний продукт харчування для людей із чутливістю до глютену та хворих на целіакію. За даними Міністерства сільського господарства США, порівняно з макаронами з білого борошна або цільнозерновими макаронами, у нуті міститься більше білка, клітковини та заліза.

Залежно від ваших дієтичних вподобань ви завжди можете знайти альтернативу і перейти на більш здорові версії ваших улюблених продуктів, наприклад, цільнозернову пасту, кабачки, нут, коричневий рис або макарони з кіноа.

Нагадаємо, існує безліч безглютенового борошна, яке допоможе вам продовжувати насолоджуватися смачною їжею та улюбленими звичними рецептами.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.