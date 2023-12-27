Унікальна техніка: художник-самоучка малює десятьма пензлями одночасно (відео, фото)

Художник Філінгер стверджує, що техніка малювання десятьма пензлями змушує його мозок працювати інакше.

Серж Філінгер — художник-самоучка, який став відомим у світі мистецтва завдяки винаходу техніки малювання "десяти пензлів", під час якої він прикріплює пензель до кожного зі своїх пальців і використовує їх одночасно, повідомляє CGTN.

Для більшості людей провести по полотну одним пензлем, щоб створити хоч трохи пристойний витвір мистецтва, практично неможливо, але є одна людина, яка вдосконалює цю унікальну техніку вже понад десять років.

Ідея малювати кількома пензлями одночасно виникла у Філінгера, мабуть, після того, як його дратувала необхідність регулярно міняти пензлі під час художнього процесу. Спочатку він знайшов спосіб прикріпити до пальців правої руки три кисті, а, звикнувши до них, додав ще дві кисті на ліву руку. Незабаром до кожного пальця на обох руках у нього був прикріплений пензлик.

"Спочатку я прикріпив три кисті до пальців правої руки та спробував малювати ось так. Я подумав: "Ух ти, це круто й дуже зручно". Кольори відразу змішуються. Потім я прикріпив пензлі до лівої руки. У підсумку в мене вийшло 10 пензлів. Я зробив дуже зручні підставки для пальців", — розповів Серж.

Він стверджує, що техніка малювання десятьма пензлями змушує його мозок працювати інакше, ніж у разі використання одного пензля, створюючи нові нейронні зв'язки й активуючи праву півкулю мозку.

Художник-самоучка спершу відточив свої навички традиційної техніки олійного живопису, а згодом експериментував із кількома пензлями одночасно й опанував різні стилі, від експресіонізму до гіперреалізму.

Протягом багатьох років Серж Філінджер демонструє свою унікальну техніку живопису на виставках у Німеччині, Італії та Польщі, а протягом останніх кількох років він просуває свої навички по всій території США.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Лондоні вкрали антивоєнну роботу художника Бенксі. Свідками крадіжки стали місцеві жителі, які спеціально приїхали, щоб подивитися на його нову роботу.