Рецепт новорічного гарячого шоколаду: швидко і дуже смачно

Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування і обов'язково сподобається всім вашим гостям.

Гарячий шоколад — це затишний і смачний напій, який ідеально підходить для створення святкової атмосфери на Новий рік. Його багатий смак і аромат зігріють у холодні зимові вечори та додадуть родзинки вашому святковому столу, повідомляє УНІАН.

Інгредієнти

Для приготування напою знадобляться такі продукти:

темний шоколад — 100 г;

молоко — 500 мл;

вершки (жирністю 30-35%) — 100 мл;

цукор — за смаком;

кориця — 1 паличка;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

шоколадна стружка або какао-порошок для прикрашання;

зефір або маршмеллоу для подачі.

Приготування

Крок 1. Наріжте темний шоколад на дрібні шматочки.

Крок 2. У каструлі підігрійте молоко разом із корицею до теплого стану, але не доводьте до кипіння.

Крок 3. Додайте в молоко нарізаний шоколад, перемішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться.

Крок 4. Влийте вершки та додайте цукор за смаком. Доведіть напій до бажаної температури, при цьому постійно помішуючи.

Крок 5. Додайте ванільний екстракт і перемішайте.

Крок 6. Зніміть напій з плити і приберіть паличку кориці.

Крок 7. Розлийте гарячий шоколад по кухлях, прикрасьте їх шоколадною стружкою або какао-порошком.

Крок 8. Подавайте гарячий шоколад із зефіром або маршмеллоу, які можна покласти прямо в кухоль.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені перерахували переваги темного шоколаду. Темний шоколад відрізняється багатим вмістом какао — його значно більше, ніж у молочному або білому шоколаді.