Рецепт новорічного гарячого шоколаду: швидко й дуже смачно
Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування й обов'язково сподобається всім вашим гостям.
Гарячий шоколад — це затишний і смачний напій, який ідеально підходить для створення святкової атмосфери на Новий рік. Його багатий смак і аромат зігріють у холодні зимові вечори й додадуть родзинки вашому святковому столу, повідомляє УНІАН.
Інгредієнти
Для приготування напою знадобляться такі продукти:
- темний шоколад — 100 г;
- молоко — 500 мл;
- вершки (жирністю 30-35%) — 100 мл;
- цукор — до смаку;
- кориця — 1 паличка;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- шоколадна стружка або какао-порошок для прикрашання;
- зефір або маршмелоу для подачі.
Приготування
Крок 1. Наріжте темний шоколад на дрібні шматочки.
Крок 2. У каструлі підігрійте молоко разом із корицею до теплого стану, але не доводьте до кипіння.
Крок 3. Додайте в молоко нарізаний шоколад, перемішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться.
Крок 4. Влийте вершки й додайте цукор до смаку. Доведіть напій до бажаної температури, постійно помішуючи.
Крок 5. Додайте ванільний екстракт і перемішайте.
Крок 6. Зніміть напій із плити й приберіть паличку кориці.
Крок 7. Розлийте гарячий шоколад по кухлях, прикрасьте їх шоколадною стружкою або какао-порошком.
Крок 8. Подавайте гарячий шоколад із зефіром або маршмеллоу, які можна покласти прямо в кухоль.
Раніше Фокус повідомляв, що вчені перерахували переваги темного шоколаду. Темний шоколад відрізняється багатим вмістом какао — його значно більше, ніж у молочному або білому шоколаді.