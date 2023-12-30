До новорічного столу: еклери з червоною рибою та сиром Філадельфія
Для такої закуски підійде будь-який м'який сир і навіть жирний сир, які чудово поєднуються зі смаком червоної риби.
Еклери — класична французька випічка з ніжного заварного тіста, яку подають із різноманітними начинками, як солодкими, так і несолодкими. Приготуйте на новорічний стіл дуже смачні закусочні еклери з червоною рибою та сиром Філадельфія, які стануть оригінальним доповненням до святкового фуршету. Рецептом цієї вишуканої закуски поділився сайт "ВСВІТІ".
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 100 г;
- Молоко — 250 мл;
- Сіль — за смаком;
- Борошно — 140 г;
- Яйця — 2 шт;
- Сир Філадельфія (можна замінити будь-яким іншим м'яким сиром або жирним сиром) — 250 г;
- Сметана або вершки — 80 г;
- Тертий хрін — 3-4 ч. л.;
- Копчена або слабосолона червона риба — 250 г;
- Мелений чорний перець — за смаком;
- Лайм/лимон — для декору;
- Салатне листя — для подачі.
Приготування:
- У каструлі з'єднайте масло, молоко та сіль, доведіть до кипіння на невеликому вогні.
- Всипте борошно, добре перемішайте і варіть на мінімальному вогні ще 3-4 хвилини, постійно вимішуючи дерев'яною ложкою. Тісто буде готове, коли набуде гладкої однорідної консистенції та легко відставатиме від стінок.
- Остудіть тісто до кімнатної температури. Додайте по одному яйця і вимісіть тісто до однорідності.
- Розігрійте духовку до 200°С, застеліть деко пергаментним папером.
- Викладіть тісто в кондитерський мішок. Відсадіть тісто на пергамент стрічками завдовжки 8-10 см на відстані не менше 5 см одна від одної.
- Збризніть еклери на деку водою з пульверизатора і відправте в духовку на 20-25 хвилин, поки вони не зарум'яняться. У жодному разі не відкривайте духовку перші 15 хвилин, щоб еклери не опали!
- Готові тістечка зніміть із дека й остудіть на решітці.
- Змішайте сир зі сметаною та хріном. Рибу наріжте на тонкі скибочки.
- Надріжте еклери вздовж з одного боку і начиніть сирною сумішшю, зверху викладіть скибочки риби і посипте перцем.
- Прикрасьте готові еклери скибочками лайма, салатним листям і подавайте до столу.
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