Королеву краси заарештували, звинувативши в торгівлі зброєю (фото)

Наразі Алондра Меркадо Кампос перебуває в жіночій в'язниці з суворими правилами утримання. Її бойфренд вдався до втечі, і зараз його шукає поліція.

22-річна Алондра Меркадо Кампос, більш відома підписникам у соціальних мережах як Алондра МС, "Міс Болівія Мундо 2020" і "Міс Чарівність Болівії 2023", заарештована за звинуваченням у торгівлі зброєю, повідомляє Daily Mail.

Зараз красуню відправлено до жіночої в'язниці Трінідада в Бені, на північному сході Болівії, де діють дуже суворі правила.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція виявила у неї вдома значну кількість вогнепальної зброї та боєприпасів до автомата АК-47. Кампос перебуватиме під вартою протягом 30 днів до її першої появи в суді. Судово-медична експертиза її автомобіля також може надати докази звинувачень у торгівлі наркотиками або їх вживанні, кажуть прокурори.

Вона не стала нічого говорити, коли її представили судді під час явки до суду, де прокурори просили взяти її під варту.

Її партнер, якого місцеві жителі називають Андресом Васкесом, наразі перебуває в бігах і розшукується для допиту у справі про торгівлю наркотиками.

"Цей хлопець перебуває під слідством за підозрою в торгівлі контрольованими речовинами і переховується від правосуддя", — заявив журналістам заступник прокурора департаменту Бені Джеральдо Бальдерас. За його словами, на відеозаписах, знайдених на мобільному телефоні, вилученому в Кампос, видно, як вона та її партнер присутні на низці вечірок із незаконною зброєю, конфіскованою поліцією.

Бойфренд красуні Андрес Васкес вдарився в перегони Фото: alondra_mercadoc

Розслідування у справі триває.

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