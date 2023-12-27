Гербери, фікуси, алое: які кімнатні рослини покращують якість повітря в будинку
Кімнатні рослини допоможуть створити більш здорове середовище і можуть навіть знизити рівень стресу. Вибираючи потрібні рослини, ви робите крок до створення здоровішого і гармонійнішого простору у своєму будинку.
Якість повітря в будинку відіграє ключову роль у створенні здорової та комфортної атмосфери. Незважаючи на безліч сучасних пристроїв для очищення повітря, кімнатні рослини залишаються одним із найефективніших і природних способів поліпшення якості повітря, повідомляє 1plus1.
Найкращі кімнатні рослини для очищення повітря
Спатифілум ("Жіноче щастя")
- Ця рослина відома своєю здатністю фільтрувати шкідливі речовини, такі як бензол, формальдегід і аміак.
- Спатифілум також підвищує вологість повітря, що корисно в зимові місяці.
Хлорофітум ("Павучок")
- Один із найневибагливіших і найефективніших очищувачів повітря.
- Хлорофітум поглинає чадний газ, формальдегід та інші токсини.
Алое вера
- Відоме своїми лікувальними властивостями, алое також відмінно видаляє формальдегід і бензол.
- Ця рослина особливо корисна в кухонній зоні або поблизу побутової техніки.
Фікус Бенджаміна
- Ефективно очищає повітря від формальдегіду та інших забруднювачів.
- Фікус також зволожує повітря і сприяє зниженню сухості.
Гербера Джеймсона
- Ця яскрава рослина не тільки прикрасить ваш дім, а й допоможе видалити трихлоретилен, який може проникати в приміщення з сухого чищення одягу.
- Гербера також підвищує рівень кисню в повітрі.
Сансевієрія ("Тещин язик")
- Відрізняється здатністю очищати повітря від таких шкідливих речовин, як бензол, формальдегід, трихлоретилен і ксилол.
- Одна з небагатьох рослин, яка виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ вночі.
Додаткові поради:
- при виборі кімнатних рослин враховуйте умови вашого будинку — освітлення, вологість і температуру;
- не забувайте регулярно доглядати за рослинами, оскільки здорові рослини краще очищають повітря.
Вирощування цих кімнатних рослин у будинку не тільки поліпшить якість повітря, а й створить затишок в інтер'єрі.
Раніше флористи поділилися секретами вирощування рослини. Орхідея може цвісти цілий рік, якщо забезпечити їй відповідні умови. Основними з них є достатня кількість світла та використання добрив.