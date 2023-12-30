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З гарбуза та ананасів: дві незвичайні закуски для новорічного столу

Ірина Ігнатова
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Рецепти новорічних закусок із гарбузом та ананасами

Красиві закуски можуть легко створити святкову атмосферу за столом. А незвичайне поєднання смаків у цих двох рецептах приємно здивує вас і ваших гостей.

Холодні закуски є невід'ємною частиною будь-якого урочистого застілля. Вони не вимагають багато часу для готування, для них легко придумати цікаву і красиву подачу, а використовувати можна практично будь-які продукти, які знайдуться в будинку. Щоб потішити і здивувати своїх гостей, приготуйте дві прості, але дуже смачні й цікаві закуски, якими поділився сайт "ВСВІТІ".

Рулетики із шинки із сиром та ананасами

Рулетики із шинки із сиром та ананасами
Фото: ВСВІТІ

Ця закуска особливо сподобається тим, хто любить салати з ананасами.

Інгредієнти:

  • будь-який твердий сир — 150-200 г;
  • консервовані ананаси — за смаком;
  • кріп або петрушка — кілька гілочок;
  • майонез — за смаком;
  • шинка — 8-10 тонких скибочок.

Приготування

  1. Натріть сир, дрібно наріжте ананаси та зелень. Усе перемішайте з майонезом.
  2. На кожну скибочку шинки викладіть начинку і скрутіть у рулетик.
  3. Тарілку для подачі прикрасьте свіжою зеленню.

Незвичайна закуска з креветками та гарбузом

Незвичайна закуска з креветками та гарбузом
Фото: ВСВІТІ

Солодкий смак печеного гарбуза чудово поєднується з ніжним вершковим сиром і креветками.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 250-300 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • оливкова олія — 1 ч.л. для запікання і смаження;
  • креветки — 6-8 штук;
  • крем-сир (можна використовувати маскарпоне або філадельфію) — 4-6 ст. л.;
  • зелень — за смаком.

Приготування

  1. Гарбуз наріжте великими, однаковими шматочками. Для цього можна використовувати кондитерські вирубки для печива.
  2. Посоліть, поперчіть і збризніть олією шматочки гарбуза.
  3. Розігрійте духовку до 180°С. Деко застеліть фольгою, розкладіть на ній підготовлені шматочки гарбуза і запікайте близько 20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
  4. Креветки обсмажте на рослинній олії з кожного боку по 1-2 хвилини, посоліть і остудіть.
  5. Остиглі шматочки гарбуза змастіть сиром, за бажанням посоліть. Зверху покладіть креветку і прикрасьте зеленню.

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