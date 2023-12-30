З гарбуза та ананасів: дві незвичайні закуски для новорічного столу
Красиві закуски можуть легко створити святкову атмосферу за столом. А незвичайне поєднання смаків у цих двох рецептах приємно здивує вас і ваших гостей.
Холодні закуски є невід'ємною частиною будь-якого урочистого застілля. Вони не вимагають багато часу для готування, для них легко придумати цікаву і красиву подачу, а використовувати можна практично будь-які продукти, які знайдуться в будинку. Щоб потішити і здивувати своїх гостей, приготуйте дві прості, але дуже смачні й цікаві закуски, якими поділився сайт "ВСВІТІ".
Рулетики із шинки із сиром та ананасами
Ця закуска особливо сподобається тим, хто любить салати з ананасами.
Інгредієнти:
- будь-який твердий сир — 150-200 г;
- консервовані ананаси — за смаком;
- кріп або петрушка — кілька гілочок;
- майонез — за смаком;
- шинка — 8-10 тонких скибочок.
Приготування
- Натріть сир, дрібно наріжте ананаси та зелень. Усе перемішайте з майонезом.
- На кожну скибочку шинки викладіть начинку і скрутіть у рулетик.
- Тарілку для подачі прикрасьте свіжою зеленню.
Незвичайна закуска з креветками та гарбузом
Солодкий смак печеного гарбуза чудово поєднується з ніжним вершковим сиром і креветками.
Інгредієнти:
- гарбуз — 250-300 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- оливкова олія — 1 ч.л. для запікання і смаження;
- креветки — 6-8 штук;
- крем-сир (можна використовувати маскарпоне або філадельфію) — 4-6 ст. л.;
- зелень — за смаком.
Приготування
- Гарбуз наріжте великими, однаковими шматочками. Для цього можна використовувати кондитерські вирубки для печива.
- Посоліть, поперчіть і збризніть олією шматочки гарбуза.
- Розігрійте духовку до 180°С. Деко застеліть фольгою, розкладіть на ній підготовлені шматочки гарбуза і запікайте близько 20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
- Креветки обсмажте на рослинній олії з кожного боку по 1-2 хвилини, посоліть і остудіть.
- Остиглі шматочки гарбуза змастіть сиром, за бажанням посоліть. Зверху покладіть креветку і прикрасьте зеленню.
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