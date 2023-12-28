Ідеальний гарнір легко і просто: як зварити смачний і розсипчастий булгур

Булгур — не тільки чудовий гарнір на обід, а й смачна начинка для пиріжків, а також чудовий інгредієнт для салатів і супів. Головне — знати, як правильно готувати крупу.

Булгур — це пшениця, яку збирають у період молочної зрілості. Відрізняється булгур від звичайної подрібненої пшениці тим, що перед перемелюванням його обробляють окропом, висушують і очищають від висівок. Чому в багатьох країнах так цінують булгур, у чому особливості цієї крупи і як правильно її варити, щоб вийшов ідеальний гарнір, розповіло видання Depo.

Чим корисний булгур

Ця крупа ідеально підходить для дієтичного харчування завдяки низькій калорійності та високому вмісту клітковини. Глікемічний індекс вареного булгуру — 35, що істотно нижче, ніж у гречки та рису. У булгурі міститься багато клітковини, калію, заліза і кальцію та вітамінів групи В. Він також нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту й очищає кишківник. Крім цього, вживання страв із булгуру покращує стан волосся, нігтів і шкіри.

Булгур рекомендують вживати:

спортсменам;

діабетикам;

людям із зайвою вагою;

при сильному стресі.

Що можна приготувати з булгуру

Попри те, що робиться булгур із пшениці, на смак він більше схожий на рис. Найбільше страви з булгуру поширені на Близькому Сході та в країнах Середземномор'я.

Ця універсальна крупа широко використовується в різних кухнях світу.

У Туреччині, наприклад, булгур традиційно слугує гарніром до м'ясних і рибних страв. Він може замінити рис у класичних рецептах, як-от плов, голубці або фаршировані перці, а також додається до супів і салатів.

Булгур дрібної фракції використовується для приготування традиційного турецького десерту кюфти.

Щоб надати булгуру тонкого горіхового смаку, його можна трохи обсмажити на вершковому маслі або рослинній олії перед приготуванням.

Як зварити смачний гарнір із булгуру

Існує кілька способів приготування булгуру. Для приготування простої каші булгур достатньо залити окропом, укутати й дати набрякнути хвилин 40.

Однак, щоб приготувати смачний і розсипчастий гарнір із булгуру, його краще спочатку обсмажити, а потім зварити.

Інгредієнти на одну порцію:

Булгур: 100 г;

Вода: 1 склянка;

Рослинна або вершкове масло: 0,5 ст. л.;

Сіль: за смаком.

Приготування:

Підготуйте необхідні інгредієнти: крупу, воду, трохи олії чи масла та сіль за смаком. Нагрійте олію в каструлі з товстим дном. Висипте булгур у розігріту олію та обсмажте, помішуючи, до появи легкого горіхового аромату. Обережно частинами влийте в каструлю окріп і посоліть за смаком. Після закипання зменште вогонь до мінімуму, накрийте каструлю кришкою і варіть 20-30 хвилин. Готовий булгур вбере всю воду, розбухне і залишиться розсипчастим.

Для різноманітності в процесі обсмажування булгуру можна додати улюблені спеції, а після додавання води — томатну пасту або соєвий соус.

Нагадаємо рецепт смачного плову з булгуром від Євгена Клопотенка. Такий плов виходить не менш смачним, ніж класично варіант із рисом, а булгур має цікавий горіховий післясмак.

Раніше Фокус писав, як приготувати свинячі реберця на подушці з булгура з квасолею. Щоб м'ясо добре просочилося спеціями, потрібно потримати його в маринаді кілька годин.