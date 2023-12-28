28 грудня 2023 року: День Ігнатія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ризикувати та відмовляти гостям. Серед головних прикмет цього дня — горобці цвірінькають до потепління.

Що сталося цього дня:

28 грудня православна церква вшановує пам'ять Преподобного Ігнатія і день пам'яті святого апостола Никанора. Також сьогодні відзначають Різдвяний м'ясоїд, оскільки 40-денний піст позаду і тепер можна смакувати м'ясними стравами.

Що не можна робити 28 грудня:

ризикувати;

відмовляти гостям;

конфліктувати;

сидіти на краю столу.

Народні прикмети та повір'я:

якщо є іній, то літо буде дощовим;

снігопад — до гарного врожаю хліба;

заметіль і хуртовина — до дощового літа;

горобці цвірінькають — чекайте потепління;

якщо риба у водоймі неспокійна — буде снігопад.

День ангела святкують:

Агафія, Антонія, Юхим (Євфимій), Ігнатій, Петро, Секунд, Симон, Феофіл, Феофіла.

А також у цей день:

1869 — в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентовано першу жувальну гумку;

1895 — в індійському салоні "Гранд-кафе" на бульварі Капуцинок (Париж, Франція) відбувся публічний показ "Синематографа братів Люм'єр", що ознаменувало народження кінематографа;

1895 — Німецький фізик В. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів;

1973 — у Парижі розпочато публікацію роману-дослідження О. І. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ".