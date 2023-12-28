Склеїмо все: виробник суперклею придумав, як помирити королівську сім'ю (фото)

Рекламна кампанія обігрує розкол у королівській родині та пропонує абсурдно спрощене рішення. Водночас вона не має образливого характеру та викликає усмішку.

Гучний розрив принца Гаррі та Меган Маркл із королівською сім'єю Великої Британії знайшов своє відображення не лише в численних інтерв'ю пари, колонках експертів і документальних фільмах, а й у рекламі. Зокрема, виробники суперклею Loctite використали це протистояння в рекламі, пише Daily Brand.

На рекламному зображенні користувачі бачать королівську сім'ю, включно з Чарльзом III із Каміллою, принцом Вільямом із Кейт і трьома їхніми дітьми. На відірваному куточку кадру — Меган і Гаррі. Саме цей відсутній елемент на зображенні сімейства і склеює тюбик.

Виробники суперклею прямо говорять, що їхній продукт здатний склеїти абсолютно все Фото: Loctite

"Склеїть усе", — говориться в слогані кампанії. Це — жартівливе припущення, що невелика кількість суперклею могла б утримати проблемний дует у домі Віндзорів. Перебільшена ідея реклами з гумором обігрує нереалістичну ідею про те, що продукти Loctite можуть виправити будь-який розлад — навіть той, який розхитує багатовікову організацію.

На думку оглядачів, реклама — це розумний хід, заснований на тривалому захопленні британської публіки драмою Гаррі та Меган. Відповідаючи новинній стрічці, гідній пліток, Loctite примудряється зберігати тон гумористичним, а не підлим. Розірване фото візуально передає розрив зв'язків, залишаючи простір для трактувань про те, хто винен. Реклама також уникає засудження королівського розколу, а просто представляє Loctite як гіпотетичне рішення складних ситуацій, нехай і сильно спрощене.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл згадали своє перше Різдво в королівській родині.