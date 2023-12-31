Шоколадні фондани з ягідним соусом: простий рецепт десерту для новорічного столу

Святковий смак шоколадних фонданів з ягідним соусом залишить незабутні враження у ваших гостей.

Шоколадні фондани з ягідним соусом — це вишуканий і, водночас, простий у приготуванні десерт, який ідеально підійде для вашого новорічного столу. Цей десерт чудово поєднується з шампанським або легкими десертними винами, пише УНІАН.

Інгредієнти

Для фондана:

темний шоколад — 100 г;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 1/2 склянки;

яйця — 3 штуки;

борошно — 3 столові ложки.

Для ягідного соусу:

свіжі або заморожені ягоди (малина, полуниця, смородина) — 200 г;

цукор — 2 столові ложки;

вода — 50 мл.

Приготування

Крок 1. Розтопіть разом темний шоколад і вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовці.

Крок 2. Збийте яйця з цукром до пишності. Акуратно введіть шоколадно-масляну суміш у яєчну.

Крок 3. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.

Крок 4. Розлийте тісто по формочках для кексів, попередньо змащених олією.

Крок 5. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за 200 градусів Цельсія протягом 10-12 хвилин.

Паралельно приготуйте ягідний соус: варіть ягоди з цукром і водою на повільному вогні до стану соусу.

Крок 6: Подавайте фондани гарячими, полив зверху ягідним соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати гарячий шоколад. Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування і обов'язково сподобається всім вашим гостям.