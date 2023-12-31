Шоколадні фондани з ягідним соусом: простий рецепт десерту для новорічного столу
Святковий смак шоколадних фонданів з ягідним соусом залишить незабутні враження у ваших гостей.
Шоколадні фондани з ягідним соусом — це вишуканий і, водночас, простий у приготуванні десерт, який ідеально підійде для вашого новорічного столу. Цей десерт чудово поєднується з шампанським або легкими десертними винами, пише УНІАН.
Інгредієнти
Для фондана:
- темний шоколад — 100 г;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 1/2 склянки;
- яйця — 3 штуки;
- борошно — 3 столові ложки.
Для ягідного соусу:
- свіжі або заморожені ягоди (малина, полуниця, смородина) — 200 г;
- цукор — 2 столові ложки;
- вода — 50 мл.
Приготування
Крок 1. Розтопіть разом темний шоколад і вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовці.
Крок 2. Збийте яйця з цукром до пишності. Акуратно введіть шоколадно-масляну суміш у яєчну.
Крок 3. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
Крок 4. Розлийте тісто по формочках для кексів, попередньо змащених олією.
Крок 5. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за 200 градусів Цельсія протягом 10-12 хвилин.
Паралельно приготуйте ягідний соус: варіть ягоди з цукром і водою на повільному вогні до стану соусу.
Крок 6: Подавайте фондани гарячими, полив зверху ягідним соусом.
Раніше Фокус писав, як приготувати гарячий шоколад. Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування і обов'язково сподобається всім вашим гостям.