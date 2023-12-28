Психологічна роль: навіщо в ліфті вішають дзеркало

У ліфтах часто можна побачити дзеркало, але вішають його не тільки для того, щоб було комфортно підправити макіяж перед виходом на вулицю. У дзеркала є і психологічна роль.

Дзеркала в ліфті багато хто сприймає, як зручний аксесуар, завдяки якому можна кинути на себе останній оцінювальний погляд перед тим, як вийти з дому. Дівчата часто навіть підправляють макіяж. Однак, хоча ми схильні використовувати дзеркала в ліфтах як туалетний аксесуар, є й інші, більш важливі причини, через які ви стикаєтеся з власним відображенням, коли входите в ліфт. Про це пише Gartec.

Дзеркало в ліфті має не тільки естетичну функцію, а й психологічну, соціальну та інформаційну цінність для пасажирів.

Психологічний комфорт у ліфті

Клаустрофобія в ліфті — дуже поширена проблема для багатьох людей. Маленький простір, брак повітря, неможливість побачити, що відбувається ззовні, — все це чинники, які сприяють виникненню такого роду занепокоєння в невеликих приміщеннях, що спричиняє підвищене потовиділення та прискорене серцебиття. Наявність дзеркала в ліфті допомагає зменшити це занепокоєння. Дзеркало додає ліфту відчуття більшого простору, робить його менш тісним і маленьким та допомагає уникнути відчуття замкненості. Для багатьох дзеркало є найкращою альтернативою прозорому склу, через яке можна побачити землю внизу, що саме по собі створює абсолютно новий набір проблем на кшталт запаморочення.

Безпека

Є багато причин, пов'язаних із безпекою, для встановлення дзеркала в ліфті. Наприклад, ви можете бачити, що роблять всі інші пасажири в ліфті. Дзеркала в ліфтах зіграли свою роль у виявленні крадіжки і навіть у прогнозуванні нападу. В Японії, де, як вважають, вперше було представлено таке дзеркало, метою є доступність. Людині в інвалідному візку, яка заїжджає в тісний ліфт, важко маневрувати, а розташування дзеркал допомагає людині в інвалідному візку безпечно увійти в ліфт і покинути його. Це може запобігти нещасним випадкам і полегшити життя людям з обмеженими фізичними можливостями, які користуються вашою будівлею.

Відволікання

У ліфті дуже легко занудьгувати, особливо якщо ви піднімаєтеся на самий верх, а дзеркала — хороший спосіб відволіктися. Таким чином, люди з меншою ймовірністю скаржитимуться на час, проведений у ліфті, або вважатимуть його витраченим даремно. Незалежно від того, чи використовуєте ви дзеркало, щоб поправити волосся або оглянути інших пасажирів, без дзеркала всім доведеться просто дивитися в підлогу. Або в телефон.

Підвищення настрою та впевненості в собі

Дзеркало також може підвищити настрій і впевненість у собі. Перед робочим днем, зустріччю з друзями або важливою подією ви можете виправити свій зовнішній вигляд і переконатися, що виглядаєте на висоті.

Реклама

І крім усіх цих корисних чинників, дзеркала в ліфтах також використовуються для того, щоб відобразити рекламу, новини або іншу корисну інформацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, звідки виникли найпоширеніші забобони, зокрема і про розбиті дзеркала.