Апельсиновий тест: за допомогою фрукта дізнатися про почуття вашого партнера

У соцмережах набирає популярності психологічний тест з апельсином. Партнеру пропонують його очистити, а потім роблять висновки про стан ваших стосунків.

Якщо ваш партнер змушує вас почуватися в безпеці, ваші стосунки, ймовірно, міцні — це вам скаже будь-який експерт із побачень або психотерапевт. І хоча це може здатися очевидним, люди в Інтернеті кажуть, що є ще одна дуже важлива річ, яку ваш партнер повинен зробити, щоб закріпити успіх ваших стосунків: очистити апельсин. Про це пише Refinery29.

У соцмережах (здебільшого в TikTok) люди просять своїх партнерів почистити для них апельсин: якщо вони кажуть "так", вони проходять цей тест із честю, але якщо вони кажуть "ні", будьте обережні — у коментарях припускають, що ваші стосунки не такі міцні, як здається.

І ця теорія "апельсинової кірки" — це не щось, що було взяте з повітря, — це TikTokification іншого терміна, який називається "заявка на з'єднання". За даними Інституту Готтмана, заявка — це "будь-яка спроба одного партнера до іншого домогтися уваги, схвалення, прихильності або будь-якого іншого позитивного зв'язку". Хоча ці речення здаються невеликими, вони можуть багато чого розповісти нам про наші стосунки і про те, чи є у них шанс на довгостроковий успіх.

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Звісно, річ не в тому, чи здатні ми насправді почистити власний апельсин, чи ні. Йдеться про те, приймає чи ні наш партнер пропозицію, яку ми йому представляємо. "Дослідження справді показують, що існує дуже позитивна кореляція між довірою та безпекою стосунків, коли партнер слідує запитам на увагу та не відкидає їх", — каже Морайя Сігер ДеГір, штатна експертка застосунку для знайомства Paired.

І пропозиція не обов'язково має бути завданням або актом надання послуги, особливо якщо це не одна з ваших мов кохання — це може бути простягання руки, посмішка або запрошення поділитися історіями про ваше життя, або про ваш день.

Мішель Елман, авторка книги "Егоїстичний романтик", нещодавно опублікувала в TikTok свою власну версію теорії апельсинової кірки. "Щойно дізналася, що означає теорія апельсинової кірки. Відтоді, як ми почали зустрічатися, я не заварювала чай, тому що він робить це для мене, навіть якщо він цього не хоче. Він набере мені ванну, віднесе мої речі в хімчистку, а коли ми подорожуємо, я не ношу сама свою сумку. Коли ми зустрілися, я була дуже незалежною, але усвідомлення того, що те, що ти можеш зробити це сам, не означає, що ти повинен це робити", — зазначила вона.

Елман зустрічається зі своїм партнером уже два з половиною роки і згодна з тим, що реакція партнера на ваші пропозиції є чудовим показником успіху стосунків. "Я справді думаю, що вам слід бути у стосунках, у яких людина реагує на ваші пропозиції та прохання. Це не обов'язково означає, що вони мають робити все для вас або казати "так" на кожне ваше прохання, тому що жодна людина у світі не може і не має бути для вас усім", — каже Мішель.

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Теорія апельсинової кірки — не єдиний тест на стосунки, який гуляє інтернетом. Існує теорія птахів, згідно з якою користувачі перевіряють своїх партнерів, щоб побачити, чи звернуть вони увагу і, чи зацікавляться їхніми розмовами або спостереженнями про безглузді речі — так, наприклад, про птахів. Також є тест Бекхема, коли користувач налаштовує камеру свого телефону і починає танцювати під якусь безглузду мелодію, як Девід Бекхем у документальному фільмі про себе, щоб побачити, чи почне його партнер танцювати з ним (чи ні). Хоча подібні тенденції по суті нешкідливі — і іноді їх кумедно знімати на камеру — якщо ви постійно відчуваєте необхідність перевірити свого партнера або заманити його в пастку в той момент, коли він нібито "попався", зробіть паузу й зазирніть глибше всередину себе. Чому ви так себе почуваєте? Чого ви сподіваєтеся досягти?

"Якщо ви налаштовані постійно перевіряти свого партнера, я думаю, це може бути дуже шкідливо для здоров'я. Будьте дуже чесними із самим собою, тому що немає ніякого завдання, виконання якого моментально зробить вас щасливим у цих стосунках. Ваш партнер може очищати для вас десять апельсинів щотижня, але все одно можуть бути ознаки того, що партнерство не працює — просто деякі люди краще справляються із завданнями, ніж інші", — каже ДеГір.

З іншого боку, якщо ваш партнер постійно відхиляє ваші прохання і просить про невеликі послуги, використовуйте цю інформацію, щоб почати розмову і запитати його, чому він вам відмовив. Можливо, у них вихідний або вони не люблять апельсини.

"Це не тривожний сигнал, поки це не стане закономірністю", — каже Марісса Нельсон, експертка зі стосунків і близькості в BLK, застосунку для знайомств.

"Коли ми відчуваємо себе тягарем, коли ми відчуваємо, що турбуємо нашого партнера, коли ми відчуваємо, що наш партнер сміється над нами або відкидає нас у тій чи іншій формі, тоді ви робите крок назад. Це не обов'язково означає серйозні наслідки для стосунків, але ви ненадовго відступаєте. І якщо так триватиме й надалі, то ви почнете змінювати динаміку у стосунках", — каже Марісса.

Ми постійно перевіряємо своїх партнерів, як свідомо, так і ні, і за своєю суттю ця тенденція якраз і звертає увагу на те, що всі ми маємо бажання відчувати себе побаченими і зрозумілими. І так, не відмовляйтеся чистити апельсини.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.