Секрети італійських кулінарів: як навчитися готувати смачно

Від чого залежить, чи буде паста і різотто смачними, як запікати рибу і курку — відповіді на ці запитання знають шеф-кухарі Італії. І ви можете використовувати їхні секрети і готувати вдома так само смачно, як в італійському ресторані.

Однією з найсмачніших у світі вважається італійська кухня, але домогтися такого ж смаку та ідеального результату вдома може бути непросто. Знаючи секрети шеф-кухарів Італії, ви легко зможете готувати так само смачно. Про те, які кулінарні хитрощі використовують італійці, розповів сайт Food&Mood.

Вибирайте правильні макарони

Італійці їдять багато пасти, але при цьому серед них мало повних людей. Секрет криється у виборі макаронів із твердих сортів пшениці. Цей тип пасти менш калорійний, добре зберігає форму після варіння і практично не злипається.

Додавайте сир у потрібний час

Велика помилка — додавати сир у страву в останній момент. Якщо додати його раніше, сир розплавиться і повністю розкриє свій смак.

Різотто — простіше, ніж здається

Приготувати різотто не так складно, як може здатися. Для досягнення ідеальної кремової текстури вибирайте відповідні сорти рису, такі як Арборіо, Карнаролі або Віалоне нано. Трохи підсмажте рис на олії перед додаванням бульйону — так буде ще смачніше.

Терпіння при готуванні курки

Італійці радять готувати курку повільно, щоб вона була соковитою. Запікайте її на середній температурі (160-170 градусів) і тільки наприкінці додайте жару для хрусткої скоринки.

Запікайте рибу в духовці цілком

Запікання риби цілою, а не порційними шматками, робить страву не тільки смачнішою і презентабельнішою, а й економить час.

Боротьба з рибним запахом

Щоб позбутися неприємного запаху після приготування риби, обробіть краї сковорідки сіллю, додайте оцет і доведіть його до кипіння. Запах риби одразу зникне і ви не зіпсуєте інші страви, які готуватимете в цьому посуді.

Не поспішайте чистити креветки

Готуйте креветки цілком у панцирі, щоб максимально зберегти їхній унікальний смак, а вже після приготування очищайте.

Не мучте баклажани замочуванням

Нашим мамам і бабусям доводилося замочувати баклажани у воді, щоб позбутися гіркоти. На жаль, при цьому структура овочів змінювалася, а разом із гіркотою вода забирала і корисні речовини. Сучасні сорти баклажанів, завдяки зусиллям селекціонерів, не мають гіркоти і не потребують замочування.

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