Запечені мідії з сиром і часником: експрес-рецепт гарячої закуски для новорічного столу
Запечені мідії стануть справжньою окрасою новорічного столу та додадуть святу вишуканого морського аромату.
Запечені мідії з сиром і часником — це ідеальна гаряча закуска для новорічного столу. Вона не тільки проста в приготуванні, а й має вишуканий смак, який неодмінно сподобається вашим гостям, пише Ribka.
Інгредієнти
Для приготування страви знадобляться такі продукти:
- мідії (свіжі або заморожені) — 500 г;
- твердий сир (пармезан або грюйєр) — 100 г;
- часник — 3 зубчики;
- вершкове масло — 50 г;
- петрушка (свіжа) — невеликий пучок;
- лимон — 1 штука;
- сіль, перець — за смаком;
- хлібні крихти — для посипання.
Приготування
Крок 1. Якщо використовуєте заморожені мідії, розморозьте їх і ретельно промийте.
Крок 2. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
Крок 3. Натріть сир на дрібній тертці. Дрібно наріжте часник і петрушку.
Крок 4. У сковорідці розтопіть вершкове масло й обсмажте часник до золотистого кольору.
Крок 5. У мисці змішайте обсмажений часник з олією, сиром, петрушкою, соком лимона, сіллю і перцем.
Крок 6. Наповніть кожну раковину мідії сумішшю, посипте зверху хлібними крихтами.
Крок 7. Викладіть мідії на деко і запікайте в духовці протягом 10-15 хвилин, доки не утвориться золотава скоринка.
Крок 8: Подавайте гарячими, прикрасивши часточками лимона і гілочками петрушки.
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