6 лайфхаків, як використовувати менше олії під час приготування їжі

Приготування їжі з великою кількістю олії може мати негативні наслідки для вашого здоров'я. Тому важливо знати способи, як готувати їжу з меншою кількістю олії або зовсім без неї.

Готуючи картоплю фрі або оладки, ми використовуємо багато олії, щоб зробити їх смачними. Але приготування їжі з використанням занадто великої кількості олії може призвести до збільшення ваги та інших ускладнень зі здоров'ям. Приготування їжі з меншою кількістю олії має масу переваг для здоров'я, тому просто необхідне тим, хто прагне вести здоровий спосіб життя. Для того, щоб отримати смачну їжу, не обов'язково додавати до неї літри жиру, експерти розповідають, як готувати з меншою кількістю олії або взагалі без неї. Про це пише Health Shots.

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Під час приготування їжі більшість із нас використовують оливкову, соняшникову або кокосову олію. Деякі кулінарні олії можуть бути корисними для здоров'я, але все одно важливо контролювати їхню кількість.

Згідно з дослідженням 2016 року, опублікованим у журналі Indian Heart Journal було виявлено, що деякі олії, особливо рафіновані, можуть розкладатися до токсичних компонентів, таких як трансжири і вільні радикали. Якщо ви неодноразово смажите в одній і тій самій олії, в ній виробляються токсичні компоненти, шкідливі для серця.

Якщо ви вирішите готувати з меншою кількістю олії або взагалі без неї, ви отримаєте багато переваг для здоров'я.

Зниження споживання калорій. Використання меншої кількості олії під час приготування їжі допомагає скоротити кількість порожніх калорій. Олія висококалорійна, і, зводячи до мінімуму її використання, ви можете готувати страви з нижчою загальною калорійністю, каже дієтолог Шруті К. Бхардвадж . Це особливо корисно для людей, які хочуть контролювати свою вагу.

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Здоров'я серця. Приготування їжі з меншою кількістю олії може сприяти поліпшенню здоров'я серця за рахунок зниження споживання шкідливих жирів.

Контроль рівня цукру в крові. Для людей, які страждають на діабет або намагаються регулювати рівень цукру в крові, корисно готувати з меншою кількістю олії. За словами експерта, надмірне споживання деяких олій, особливо з високим вмістом жирних кислот омега-6, може сприяти резистентності до інсуліну.

Поліпшення травлення. Приготування їжі з меншою кількістю олії може полегшити такі проблеми, як розлад шлунка і здуття живота. Крім того, це заохочує споживання більшої кількості цільних продуктів, таких як овочі та нежирні білки.

Тепер, коли ви знаєте про користь для здоров'я використання меншої кількості олії, давайте розглянемо різні способи приготування їжі з меншою кількістю олії або без неї.

Приготування на пару

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Приготування на пару передбачає приготування їжі з використанням пари, що допомагає зберегти всі поживні речовини без необхідності додавання олії. Особливо ефективний такий спосіб приготування для овочів, риби та пельменів.

Смаження на грилі

Приготування на грилі надає їжі аромат диму без необхідності використання надмірної кількості олії. Це чудовий спосіб приготування пісного м'яса, овочів і навіть фруктів.

Запікання

Запікання підходить не тільки для приготування тортів та солодких десертів. Це метод приготування, який дає змогу готувати різноманітні страви з мінімальним використанням олії. "Цей метод підходить для м'яса та овочів", — каже Бхардвадж.

Тушкування

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Смаження з помішуванням передбачає швидке приготування невеликих шматочків їжі однакового розміру в невеликій кількості олії. Хоча при цьому використовується менше олії, ніж під час традиційного смаження, вона все одно надає стравам аромату і текстури.

Смаження на повітрі

Під час смаження на повітрі використовується циркуляція гарячого повітря і потрібна лише мінімальна кількість олії для отримання хрусткої текстури. Це більш здорова альтернатива смаженню у фритюрі.

Смаження на воді

Вона передбачає приготування їжі в гарячій рідині, наприклад воді або бульйоні, без використання олії. Цей метод підходить для різних інгредієнтів, включно з яйцями та овочами.

Використовуючи ці методи приготування і скорочуючи використання олії, ви зможете насолоджуватися смачними і поживними стравами, отримуючи тільки користь для здоров'я.

Нагадаємо, нерафінована олія піддається меншій обробці, вона зберігає більш природний колір, смак і поживні речовини, але не підходить для смаження.

Раніше Фокус писав про те, що олія гхі — неймовірно цінний для здоров'я продукт, який шанували ще наші предки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.