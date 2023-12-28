Напередодні свят: як назвати українською бутерброд (відео)

Філолог звернув увагу, що і бутерброд, і канапка — запозичені слова. Краще звертатися до мови наших предків, шануючи їх.

Незабаром на нас чекає новорічний святковий стіл, на якому точно будуть бутерброди. Проте філолог Олександр Авраменко наголошує, що в українській мові є своє слово для опису скибки хліба з маслом, ковбасою, ікрою тощо.

Часто бутерброд ще називають канапкою або канапе. Проте всі ці слова прийшли до нас з інших мов — німецької та французької.

Тарас Шевченко радив: "І чужого научатися, і свого не цуратися". Тому звернімося до питомо українського варіанту назви популярної закуски. Говорячи про скибку хліба з чимось, варто вживати слово "накладанець".

"На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями", — зазначав письменник Юрій Винничук.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко радить поважати мову наших предків, використовуючи питомо українські слова.

Хто такий Олександр Авраменко

Це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками правильного вживання українських слів та підручниками для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

Олександр Авраменко

Нагадаємо, філологиня Ірина Фаріон подала до суду через своє звільнення з Львівської політехніки.

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