Від гріха до символу патріотизму: найцікавіші факти про губну помаду

Люди з початку століть прагнули прикрасити себе і косметика з'явилася тисячі років тому. Губна помада була серед піонерів косметичної продукції, але вона пройшла довгий шлях, перш ніж стати милим аксесуаром у красивому футлярі.

Якщо ви коли-небудь наносили помаду яскравого відтінку, ви знаєте, яку силу може таїти в собі крихітний тюбик. Але більшість людей й гадки не мають, що цей маленький косметичний засіб має довгу й легендарну історію, сповнену інтриг, влади, злочинної діяльності, емансипації та патріотизму. Історія губної помади налічує тисячі років. Тоді помаду робили з подрібненого дорогоцінного каміння, а інколи і з жуків. Про це пише Medium.

Королева Єлизавета I наносила 1 см помади

Знаменита Королева-незаймана славилася своїми розкішними вбраннями і своєю пристрастю до косметики. Вона високо укладала руде волосся, густо білила обличчя і наносила товстий шар червоної помади.

Єлизавета I вірила, що помада має цілющі властивості, тож фарбувала її дуже товстим шаром: у півдюйма (близько 1 см). За іронією долі, помада королеви насправді містила шкідливий інгредієнт — свинцеві білила, які повільно її отруювали.

Королева-дівичка

Фірмова помада Єлизавети містила й інші менш смертоносні інгредієнти, такі як яєчні білки та інжирне молоко. Багато вчених приписують винахід олівця для губ саме королеві Єлизаветі. Олівець для губ королеви, найімовірніше, був зроблений із суміші алебастру і кошенілі. Кошенильний червець — це вид комах, з яких добувають червоний барвник кармін.

Помада в Британії була заборонена в 1700-х роках, тому що вводила чоловіків в оману

Англійський парламент серйозно ополчився проти губної помади і навіть спробував заборонити її 1650 року. Ця спроба провалилася.

Але, на жаль, 1770 року в Британії вдалося успішно заборонити помаду.

За даними парламенту, жінки обманом одружувалися з чоловіками, використовуючи помаду та іншу косметику. Парламенту вдалося пов'язати помаду з чаклунством і пообіцяти анулювати будь-які шлюби, що були укладені з жінками, які любили косметику. Бо завдяки косметиці загалом і помаді зокрема, жінки нібито підступно вводили чоловіків в оману щодо своєї зовнішності та одружували їх на собі.

Утім, постраждала не тільки помада. Також у немилість потрапили парфуми, накладне волосся, штучні зуби, залізні корсети, туфлі на високих підборах і підкладки на стегна.

Суфражистки оголосили помаду ознакою жіночої емансипації.

На початку 20 століття помада асоціювалася з бунтом. А знамениті суфражистки оголосили помаду ознакою жіночої емансипації. 1912 року в Нью-Йорку на мітингу суфражисток жінки з'явилися з червоними губами, щоб позначити свою незалежність.

Згідно зі словником Оксфордських мов, суфражистки — іменник, що означає жінку, яка домагається права голосу за допомогою організованого протесту.

Марш суфражисток у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Тенденція прижилася, почасти тому, що чоловіків шокувало видовище жінок, які фарбують губи на публіці. У той час "пристойним" жінкам не належало використовувати косметику взагалі.

У 1920-ті роки флепери (прізвисько емансипованих молодих дівчат 1920-х років, які уособлювали покоління "ревучих двадцятих") яскраво фарбували губи, щоб шокувати старше покоління.

Один коментатор 1923 року писав: "Імовірно, помада викликала різкішу критичну лють, ніж будь-яка інша жіноча примха. Може здатися, що воно захопило жіночу уяву сильніше, ніж будь-який інший модний прийом".

З'явився контраст між поколіннями: молоді дівчата віддавали перевагу яскравому і помітному макіяжу, а їхні матері і бабусі всіляко уникали макіяжу.

Під час Другої світової війни помада стала ознакою патріотизму

Яскраво-червона помада повернулася в моду під час Другої світової війни з дивовижної причини. Хочете вірте, хочете ні, але, крім іншого, Адольф Гітлер, як вважається, ненавидів червону помаду.

Жінки заполонили фабрики під час війни, коли чоловіки пішли на фронт. І червона помада стала для них символом патріотизму і хоробрості. Була створена навіть спеціальна помада для жінок-морпіхів під назвою "Montezuma Red". Назва — це відсилання гімну морської піхоти про Зали Монтесуми, битву, в якій брали участь морські піхотинці США під час Мексиканської війни.

Християнські святі попереджали, що помада — справа рук диявола

Ранні письменники-християни були настільки налякані помадою, що фактично оголосили використання помади гріхом. Святий Жером писав, що нанесення губної помади — це вчинок проти Бога, оскільки вона змінює зовнішній вигляд жінки.

Фото: jtbc.joins.com

Так само святий Кипріан засуджував жінок, які носять будь-яку косметику.

"Усіх жінок загалом слід попередити, що Божу роботу, Його творіння та образ у жодному разі не можна фальсифікувати, використовуючи жовту фарбу, чорну пудру чи рум'яна, або, зрештою, будь-яку косметику, яка псує природні риси обличчя. Вони йдуть проти Бога, коли прагнуть переробити й перетворити те, що Він створив, не знаючи, що все, що виникає, — це справа Бога, а все, що змінилося, — це справа диявола", — заявляв цей грецький святий, який до свого хрещення був жерцем і чаклуном.

Помада Клеопатри була зроблена з подрібнених жуків

У дохристиянські часи косметика була широко поширена. Причому використовували її і чоловіки, і жінки. Так, у Стародавньому Єгипті губи фарбували в такі сучасні кольори, як помаранчевий, синій і пурпурний.

Клеопатра любила косметику Фото: Ancient Origins

Єгиптяни наносили помаду вологою дерев'яною паличкою. А багатих єгиптян ховали щонайменше з двома баночками фарби для губ.

Клеопатра замовила собі помаду з незвичайними інгредієнтами. Її фірмова червона помада була створена з розчавлених комах кошенілі. Інші інгредієнти включали квіти, риб'ячу луску і червону охру.

У першій помаді в історії використовували подрібнене дорогоцінне каміння і свинець

Губна помада старша, ніж ви думаєте. Фактично, воно сходить до цариці Шубад із стародавнього Шумеру. Королева фарбувала губи сумішшю зі свинцю і подрібнених червоних каменів.

Втім, вона вплинула на моду і в ХХ столітті. Коли в 1920-х роках в Урі було виявлено могилу цариці, вчені були вражені багатствами, похованими разом з нею. І багато прикрас Шубад вплинули на моду того часу.

У гробниці також містилися скелети 23 служниць, яких знищили з єдиною метою — поховати поруч із королевою, щоб вони могли служити їй і в наступному житті.

Марта Вашингтон зробила помаду зі свинячого сала і китових кишок

Хоча британці, можливо, грубо оголосили помаду поза законом, вона все ще була популярна в американських колоніях. Колір губ змінювали, натираючи їх червоною тканиною, або лимонними часточками.

Одна марка спиртних напоїв колоніальної епохи навіть обіцяла, що зробить губи тих, хто п'є, червоними. Вони, напевно, плутали губи з носом.

У Марти Вашингтон, найпершої першої леді, був свій рецепт рум'ян для губ. Вона змішала свиняче сало зі спермацетом, знайденим у кишках китів.

У Стародавній Греції помаду носили тільки блудниці

Стародавні греки не радили більшості жінок носити помаду. Проте блудницям якраз рекомендувалося користуватися косметикою. Фактично, перший закон про помаду погрожував покаранням блудницям, які з'являлися на публіці без помади.

Стародавня кометика, знайдена під час розкопок Фото: AA

Греки вважали, що ненафарбовані блудниці вводять чоловіків в оману, зображуючи пристойних жінок. Рецепт грецької фарби містив такі інгредієнти, як крокодиловий послід, овечий піт і червоний барвник.

Скандал із помадою в 1880-х роках

До кінця 19 століття популярність помади зростала, тому що її почали носити всі гарячі і круті дівчата вікторіанської епохи.

У 1880-х роках французький косметичний бренд Guerlain продав першу комерційно успішну помаду, виготовлену з грейпфрута і вершкового масла.

Однак хоча губна помада почала з'являтися в універмагах, нанесення помади на публіці вважалося непристойним. Тож знаменита актриса Сара Бернар моментально стала зіркою скандальної хроніки, просто нафарбувавши губи на публіці.

Англійські дворяни фарбували губи разом із жінками

До 1600-х років англійські аристократи, зокрема дворяни, почали фарбувати губи. Певні відтінки помади асоціювалися з вищим класом і слугували візуальним маркером соціального класу.

При дворі Едуарда IV чоловіки і жінки фарбували губи, а у короля навіть був фірмовий відтінок — тілесний.

Королева Вікторія оголосила макіяж "неввічливим"

У манірну вікторіанську епоху косметика була в немилості. Вікторіанці вважали, що макіяж дає змогу жінкам перебільшувати свою цінність, роблячи їх красивішими, тож помада була заборонена.

Королева Вікторія з родиною Фото: Соцсети

Сама королева Вікторія стверджувала, що макіяж — це неввічливо.

Під час її правління фарбували губи тільки блудниці та актриси. Пристойні жінки покусували й натирали губи, щоб вони здавалися повнішими й червонішими.

Губна помада увійшла в моду в 1930-х роках

До 1930-х років помада нарешті була реабілітована "модною біблією". У 1933 році журнал Vogue назвав помаду найважливішим косметичним засобом для жінок.

Навіть під час Великої депресії продажі помади різко зросли.

1930-ті роки стали ще однією важливою віхою в історії помади. Макс Фактор, зірковий візажист, винайшов блиск для губ.

Спочатку блиск для губ призначався для кінозірок, але незабаром популярність Голлівуду призвела до популярності цього образу в усьому світі.

Популярність червоних помад то зростає, то падає

З 1950-х років червона помада входила і виходила з моди багато разів. Пов'язана з такими мегазірками, як Мерилін Монро в 1950-х роках, червона помада вийшла з моди в 1960-х роках з появою тренда на природність.

Мерилін Монро і Джейн Рассел Фото: Скриншот

Феміністки та хіпі були прихильниками природності й відмовилися від макіяжу. Хвиля фемінізму 60-х років оголосила помаду ознакою гноблення.

Епоха диско стала епохою Відродження червоних губ, коли глем-рокери і диско-королеви носили помаду.

Фото: Getty Images

У 1980-ті роки червона помада зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку рожевих відтінків, а в 1990-ті роки спостерігалося зростання популярності тілесних і коричневих тонів. Сьогодні яскраво-червона помада залишається популярним варіантом серед таких зірок, як Тейлор Свіфт. Востаннє помада ставала непопулярною під час пандемії коронавірусу. Усі носили маски і фарбувати губи було безглуздо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як зробити губи повнішими.