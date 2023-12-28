Не лише Олівія: як незвично та красиво назвати дівчинку у 2024 році

Експертка розкрила десять рідкісних імен, які обирали американці у 2022 році. Серед них — Беттіна, Коннор та Зейла.

При виборі імені для дитини батьки ретельно розглядають різноманітні варіанти, зважаючи на їхні естетичність, сенс та інші чинники. Експертка з вибору імен Стефані Коффілд назвала десять незвичних імен, які у США були використані лише кілька разів у 2022 році.

Одним з перших стало імʼя Андріана. Таких дівчаток народилося лише девʼять.

На другому місці стоїть Беттіна. Так назвали сімох дівчаток у США. Свого роду це заміна імені Єлизавета більш незвичним варіантом.

Третьою стала Коннор. Хоча здебільшого так називають хлопчиків, деякі дівчатка також отримали таке імʼя.

Наступним іменем було Маєр. Так батьки назвали пʼятьох новонароджених.

Також експертка пригадала імʼя Ералін, яке є доволі рідкісним і в Україні, і в США.

Імʼя Зейла, яке вважається африканським топонімом, отримали сім дівчаток.

Лорін у США у 2022 році народилося лише вісім, а Еббі назвали шістьох спадкоємиць.

Окрім цих, також експертка звернула увагу на варіанти Опалін та Ванелопу.

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