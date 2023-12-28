Легкий салат із фетою та грейпфрутом: користь і смак в одній тарілці

Салат ідеально підійде для тих, хто піклується про здоров'я і стежить за фігурою. А на його приготування у вас піде всього чверть години.

Салат з фетою і грейпфрутом — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, що ідеально підходить для підтримки організму в зимовий період. Сир фета додає в салат ніжну текстуру і водночас пікантний смак. Рецептом простого і швидкого в приготуванні салату поділився сайт "ЯБ Поїла".

Грейпфрут, особливо взимку, слугує чудовим джерелом вітамінів C і A, а також антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунітет і позитивно впливають на шкіру. Сир фета збагачує салат кальцієм і білками, необхідними для здоров'я кісток і м'язів. Оливкова олія, багата на корисні жири, сприяє поліпшенню роботи серця і судин, а гірчиця стимулює травлення.

Інгредієнти на 2 порції:

Мікс салатної зелені — 80 г;

Грейпфрут — половинка;

Сир фета — 90 г;

Олія оливкова — 1 ст. л.;

Лимонний сік — 2,5 ч. л.;

Гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

Сіль — за смаком.

Приготування:

Візьміть половинку грейпфрута, акуратно видаліть шкірку і білі плівки, щоб залишилися тільки чисті часточки. На сервірувальне блюдо викладіть мікс салатного листя на ваш вибір. Наріжте часточки грейпфрута на дрібні шматочки і рівномірно розподіліть їх по зелені. Додайте нарізаний кубиками сир фета. За бажанням, можна злегка посолити салат, але з урахуванням солоності фети. Для заправки в окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Заправте салат, рівномірно розподіляючи соус і відразу ж подавайте до столу.

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