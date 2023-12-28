Як добре пахнути без парфумів: вісім лайфхаків від експертів

Нам подобається миттєвий приплив енергії, який дає хороший аромат, але іноді це не єдине, що вам потрібно, щоб приємно пахнути. Є й інші способи знайти свій власний аромат.

Парфуми, або туалетна вода — найпростіший і найшвидший спосіб отримати приємний аромат. Але якщо у вас болить голова від парфумів, або ви не хочете використовувати парфуми, то можна навчитися посилювати свій природний аромат без парфумів. Це трохи складніше, але воно того варте. Про це пише Byrdie.

Кілька повсякденних звичок безпосередньо впливають на ваш натуральний аромат, і якщо їм слідувати, то результат не змусить себе чекати.

Використовуйте засоби для догляду за шкірою з натуральними ароматами

Хоча технічно ви все ще використовуватимете ароматизатори, інтеграція продуктів з натуральними ароматами у ваш догляд за шкірою — це простий спосіб гарно пахнути без парфумів. "Використання лосьйону для тіла або скрабів у душі слугує подвійній меті: приємно пахнути і зволожувати шкіру", — каже підприємниця і засновниця парфумерного бренду DefineMe Дженніфер Маккей-Ньютон. Якщо у вас коли-небудь хтось запитував, який аромат ви використовуєте, але ви розуміли, що ви нічого не наносили того дня, імовірно, це сталося завдяки одному з інших продуктів у вашому розпорядку дня.

Спробуйте ефірні олії

Хоча це теж можна вважати обманом, ефірні олії — ще один спосіб приємно пахнути без використання парфумів.

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"Лаванда, герань і кедр — популярні та доступні олії з користю для здоров'я і сильним ароматом. Розбавте їх оліями-носіями, як-от мигдальна, кунжутна або жожоба (остання з яких особливо корисна для всіх типів шкіри та природно відповідає виробленню шкірного сала у вашому організмі), і ви зможете легко, швидко та з меншими витратами створювати свої власні аромати й масажні олії", — вважає Хуан Феліпе — сертифікований ароматерапевт, викладач медитації та парфумер. У 2020 році він заснував бренд ароматерапії Shocks of Love, орієнтований на догляд за собою.

Феліпе також зазначає, що можна використовувати готові засоби на натуральній основі, як-от рожеву воду, або огірковий лосьйон.

Не забувайте користуватися дезодорантом

Є причина, з якої дезодорант є ключовим продуктом у повсякденному житті практично кожної людини: він містить інгредієнти, які, як доведено, борються з неприємними тілесними запахами.

Розгляньте можливість коригування своєї дієти

За словами Феліпе, їжа, яку ми їмо, тісно пов'язана з нашим запахом. "Що натуральніші та екологічно чистіші продукти ми споживаємо, то менше доводиться працювати нашому кишківнику, щоб усе це перетравити, і то приємнішим стає наш природний запах", — стверджує він.

Але це не означає, що вам потрібно дотримуватися суворої сироїдської веганської дієти. Феліпе вважає, що невеликі зміни, такі як скорочення споживання оброблених харчових продуктів і дотримання гідратації, змінять природний запах вашого тіла.

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Метью Мілео, хімік, колишній штатний експерт з парфумерії Chanel і засновник бренду з догляду за шкірою Milèo New York, також рекомендує починати кожен день із зеленого коктейлю.

"Щоранку я змішую зелень (кінза і петрушка обов'язкові). Додайте лимон, лайм, м'яту, насіння чіа і будь-які фрукти за смаком, і бац, ваш смузі з приємним запахом готовий", — радить Метью.

Спробуйте прийняти душ уночі

Якщо ви схильні приймати душ протягом дня, можливо, ви захочете прислухатися до поради Мілео і відкласти прийом душу на вечір, щоб денний піт і бруд не залишалися на вашій шкірі на ніч.

Уникайте антибактеріальних продуктів

Хоча антибактеріальний засіб для миття тіла або очищувальний засіб здається швидким засобом усунення деяких причин неприємного запаху тіла в зародку, правда в тому, що вони можуть зіпсувати ваш мікробіом, а також убити корисні бактерії, що іноді може призвести до появи неприємного запаху. Замість цього обирайте ніжні продукти, які очищають ваше тіло, але не руйнують природний захист.

Додайте трохи аромату своїм простирадлам

Прийняття душу вночі та підтримання чистоти простирадл багато в чому допомагає вам добре пахнути, але ви також можете поліпшити цей ефект, додавши трохи природного аромату. "Перш ніж змінити простирадла на тиждень, я обприскую свою постільну білизну квітковими водами, такими як рожева герань, неролі та ладанник, які завжди божественно пахнуть", — каже Мілео. Він також рекомендує капнути ефірної олії в сушарку, де сушаться простирадла.

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Також можна нанести на подушки спеціальний спрей, який також допоможе вам розслабитися: підійдуть лаванда, ветивер і ромашка.

Тренуйтеся частіше

Хоча підвищене потовиділення може здатися нелогічним порівняно з приємним запахом без парфумів, Феліпе каже, що регулярні фізичні вправи насправді є одним із найважливіших способів поліпшити природний аромат вашого тіла.

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"Що більше ви потієте і зрошуєте природні канали вашого тіла, то чистішим буде вихідний запах вашого тіла. Думайте про це як про детоксикацію", — зазначає експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про парфуми, яким віддавала перевагу Катерина Медічі. Цей вишуканий аромат все ще продається в старовинній флорентійській аптеці, де їх колись і винайшли.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.