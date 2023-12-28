Термозахист та нечасте миття: як доглядати за волоссям взимку

У холодну пору року варто більш ретельно підходити до питання догляду за волоссям. Треба його гарно висушувати та наносити додаткові засоби.

Взимку волосся особливо страждає від погоди та перепадів температур. На вулиці — мороз, а в приміщеннях — набагато тепліше. Про особливості догляду пише The Economic Times.

Очищення

У холодну пору року варто не мити волосся щодня, адже таким чином вимивається природній шкірний жир, що відповідає за зволоження. Також необхідно ретельно висушувати волосся перед тим, як вийти на вулицю. Адже, порушивши це правило, можна не лише охолодити волосся, а й застудитися. Шампунь варто обирати живильний або з поміткою "для сухого волосся", що ніжніше очищуватиме ваше волосся.

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Зволоження

Особливу увагу варто приділити зволоженню не тільки шкіри, а й волосся. Краще обирати шампуні з натуральними оліями. Також, якщо раніше цього не зробили, придбати маски та бальзами під ваш тип волосся. Бальзам усуває електризування, зволожує та надає волоссю додаткового блиску. Варто наносити засіб по всій довжині волосся, обходячи корені.

Окрім цього, можна звернути увагу на спеціальні олії для волосся. Наприклад, олія ши, авокадо та олія пшеничних зародків.

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Термозахист

Аби зменшити вплив фену та різких змін температур на волосся, варто користуватися термозахистом. Також краще ховати волосся під шапку, капюшон, шарф, роблячи вибір у бік натуральних тканин.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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