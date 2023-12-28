7 помилок під час приготування їжі в мультиварці: як їх уникнути

Мультиварка дуже економить час на кухні. Однак деякі помилки в приготуванні страв у цьому приладі здатні істотно погіршити смак їжі. Знаючи, що це за помилки, їх легко уникнути.

Мультиварка зараз є практично на кожній кухні, і її практичність складно переоцінити. Вона істотно заощаджує час готування, її можна програмувати, а різноманітність функцій дає змогу готувати в ній усе, починаючи від супів і закінчуючи йогуртами та випічкою. Однак є кілька помилок, яких багато хто припускається, використовуючи цю техніку, через що страви не завжди виходять такими, як хочеться. Кулінарні експерти перерахували ці помилки і розповіли, як їх уникнути.

Занадто раннє додавання ніжних овочів

За словами Стівена Чавеса, викладача шеф-кухаря Інституту кулінарної освіти в Лос-Анджелесі, через тривалий час приготування в мультиварці більшість овочів стають перевареними і м'якими, якщо додати їх занадто рано.

"Це особливо справедливо щодо більш делікатних продуктів, таких як кабачки або горох. Отже, якщо ваш рецепт вимагає використання цих продуктів, найкраще додавати їх наприкінці процесу приготування, щоб зберегти їхню текстуру і смак", — радить Ісамар Ліл, розробниця рецептів із Флориди.

Зі свого боку Чавес додав:

"Якщо ви плануєте змішати інгредієнти, як у супі-пюре, можна додати все на початку. Тим часом, волокнисті овочі, як-от цибулю та моркву, можна додавати заздалегідь, оскільки вони добре зберігають свою структуру. Але ви маєте розрізати їх на великі шматки, щоб вони зберегли свою форму".

Також рекомендується класти ці продукти на дно або з боків мультиварки, оскільки вони готуються довше, ніж м'ясо.

Переповнена мультиварка

Під час приготування їжі може виникнути спокуса заповнити мультиварку доверху, особливо якщо потрібно приготувати не одну порцію для великої компанії. Однак занадто заповнена мультиварка не сприяє якісному приготуванню їжі.

"Коли мультиварка занадто заповнена, вона може нагрівати їжу нерівномірно. У результаті деякі частини страви можуть пересмажитися, а інші залишитися недовареними. Це також може збільшити ризик захворювань харчового походження, оскільки їжа може не досягти безпечної температури", — пояснила Ісамар Ліл.

Трейсі Вайнтрауб, шеф-кухарка і засновниця ресторану Gracebeing Fed у Лос-Анджелесі, зазначає ще й той момент, що в разі переповненої мультиварки їжа почне розливатися по столу:

"В ідеалі вам слід заповнювати мультиварку приблизно на три чверті, щоб було місце для інгредієнтів і рідини для розширення".

Що сильніше заповнена мультиварка, то вища ймовірність, що їжа буде розхлюпуватися. Фото: Getty Images

Використання мультиварки для розігрівання їжі

Якщо потрібно розігріти їжу, що залишилася, не потрібно для цього використовувати мультиварку, навіть якщо в ній є функція підігріву.

"Повільний" аспект мультиварки — ось що робить розігрівання їжі проблематичним. Коли їжа готується сирою в мультиварці, їй потрібно багато часу, щоб досягти мінімальної внутрішньої температури. Мультиварка також підтримуватиме цю температуру протягом кількох годин, що вб'є будь-які потенційно шкідливі бактерії. Якщо ж ви розігріваєте приготовану їжу, на її нагрівання піде не так багато часу, і часу на знищення бактерій може не вистачити", — каже Вайнтрауб.

Зменшення кількості рідини для супів і рагу.

Під час приготування супу або тушкованої страви в мультиварці використання тієї самої кількості рідини може призвести до водянистої і не дуже приємної страви.

"Через щільне закриття мультиварок пар і соки будуть накопичуватися в міру нагрівання їжі. Рідини також не будуть так сильно випаровуватися. Щоб уникнути зайвої рідини, спочатку зменшіть її на 10-20 відсотків, а потім коригуйте щоразу, коли готуєте страву за рецептом", — продовжує Вайнтрауб.

На веб-сайті Crockpot також зазначається, що для більшості рецептів мультиварки потрібно не більше 1/2-1 склянки рідини, оскільки повільне приготування збереже натуральні соки в м'ясі та овочах.

Якщо в мультиварці занадто багато рідини, страви виходитимуть водянистими Фото: Getty Images

Не обсмажувати м'ясо перед відправленням його в мультиварку

Ще одна помилка у використанні мультиварки — не обсмажити м'ясо перед додаванням його в прилад. Такий додатковий крок відкриє шлях до більш рівномірного приготування.

"Обсмажування м'яса дає змогу викликати реакцію Майяра і карамелізацію на поверхні м'яса, що надає йому більше смаку та кольору", — упевнений Стівен Чавес.

Закладка в мультиварку заморожених продуктів

Незважаючи на тривалий час приготування в мультиварці, це не найкращий прилад для приготування заморожених продуктів. Їх безпосереднє додавання може значно збільшити час, необхідний мультиварці для досягнення безпечної температури приготування. Заморожені інгредієнти також можуть охолоджувати інші продукти в мультиварці. Тому рекомендується розморожувати м'ясо та м'ясо і птицю перед тим, як відправляти їх у мультиварку.

Занадто раннє додавання свіжих трав

Додавання свіжої зелені від самого початку — помилка, коли справа стосується повільного приготування.

"Як і овочі, свіжі трави пересмажуються і втрачають свій смак, якщо їх готувати занадто довго. Найкраще додавати їх у самому кінці приготування або як гарнір.

Однак сушені трави непогано підійдуть, якщо їх додати одразу. За словами Вайнтрауба, сушені трави зазвичай витримують температуру і час приготування в мультиварці. Процес приготування також допоможе сушеним травам надати страві аромату, оскільки вони регідруються і нагріваються.

Раніше Фокус писав, як приготувати тосканські курячі фрикадельки в мультиварці з ньоккі.