Швидко і смачно: салат із копченою куркою та грушею
На приготування двох порцій такого смачного салату у вас піде всього 15 хвилин.
Для цього салату вам знадобиться копчена куряча грудка, хрустка соковита груша зимового сорту та будь-який твердий сир, який ви любите. Салат виходить дуже смачним, додаткової свіжості йому надає мікс салатного листя, а сухарики роблять текстуру більш виразною. Рецептом простого і швидкого в приготуванні салату поділився сайт "ЯБ Поїла".
Замість майонезу в цьому салаті використовується легка заправка із зерновою гірчицею і краплею меду, яка сплітає смаки всіх інгредієнтів у єдиний букет.
Інгредієнти на 2 порції
Основні:
- мікс салатного листя — 50 г;
- копчена куряча грудка — 150 г;
- груша хрустка — 1 шт;
- сир твердий — 50 г;
- білий хліб — 2 скибочки;
- прованські трави — 0,5 ч. л.;
- олія рослинна — 1 ч. л.
Для заправки:
- олія оливкова — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
- сік лимонний — 1 ст. л.
Приготування
Крок 1: Наріжте батон дрібними кубиками, додайте рослинну олію та прованські трави. Викладіть хліб на деко і підсушіть його в духовці близько 5 хвилин за температури 180 градусів.
Крок 2: Для заправки з'єднайте в одній мисці оливкову олію, мед і гірчицю. Почніть активно збивати заправку виделкою або вінчиком. Як тільки маса почне світлішати, додайте сік лимона.
Крок 3: Наріжте копчену курячу грудку смужками.
Крок 4: Грушу наріжте тонкими скибочками.
Крок 5: Зробіть тонкі слайси сиру за допомогою овочечистки або сирного ножа.
Крок 6: Викладіть мікс салатного листя на плоску тарілку.
Крок 7: Додайте нарізане куряче м'ясо.
Крок 8: Зверху розкладіть слайси груші.
Крок 9: Полийте салат приготовленою заправкою.
Крок 10: Додайте зверху шматочки сиру.
Крок 11: Посипте сухариками та одразу подавайте до столу.
Нагадаємо рецепт салату з руколи та груші. Це дуже смачний і легкий салат, який просто приготувати, і який чудово доповнить страви з курки та м'яса.
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