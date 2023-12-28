Салат з авокадо, помідорами та руколою: вітамінний рецепт для святкового столу

Салат з авокадо — ідеальне доповнення до новорічного меню. Він не тільки смачний, а й простий у приготуванні.

Салат з авокадо не тільки смачний і поживний, а й додасть яскравих фарб у вашу святкову вечерю. Цей салат легко і швидко готується, а поєднання авокадо з іншими інгредієнтами порадує гостей своїм ніжним смаком, пише Obozrevatel.

Інгредієнти

Для приготування цього вітамінного салату знадобляться:

авокадо — 2 штуки;

чері помідори — 200 г;

рукола або мікс салатного листя — 100 г;

червона цибуля — 1 штука;

оливкова олія — 3 столові ложки;

бальзамічний оцет — 1 столова ложка;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

насіння кунжуту або волоські горіхи для декору.

Приготування

Крок 1. Авокадо наріжте на великі шматочки, а чері помідори — навпіл.

Крок 2. Руколу або салатне листя промийте та обсушіть. Червону цибулю тонко наріжте півкільцями.

Крок 3. Для заправки змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець.

Крок 4. У салатній мисці змішайте авокадо, помідори чері, руколу і червону цибулю.

Крок 5. Заправте салат і акуратно перемішайте.

Крок 6. Посипте салат насінням кунжуту або подрібненими волоськими горіхами для додаткової текстури та смаку.

Ви також можете приготувати салат "Столичний" із куркою та консервованим горошком.