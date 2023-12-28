Чому кава несмачна: 9 головних помилок під час приготування напою

Щоб приготувати смачну каву, важливо використовувати не тільки якісні зерна. На її якість впливає посуд, у якому її готують, і низка інших чинників, які багато хто не враховує.

Смачна свіжа ароматна кава — гарантовано гарний початок дня. Але часто буває, що з якоїсь причини її смак після приготування зовсім не такий, як очікувалося. Річ у тім, що під час варіння могло бути допущено низку помилок, які й вплинули на результат. Що це за помилки, розповіли Джонатан Рубінштейн, засновник і генеральний директор Joe Coffee, і Калина Тео, співзасновниця Coffee Project New York.

Попередній помел кавових зерен

Хоча кава може пахнути просто нереально, коли їх розмелюють у магазині, смак буде зіпсовано, коли прийде час заварювати каву.

"Правило номер один: завжди подрібнюйте зерна свіжими. Мелена кава починає втрачати смак за дві хвилини після помелу — уявіть, якою вона буде на смак за два тижні", — каже Джонатан Рубінштейн.

Він рекомендує вибрати кавомолку з конічними або плоскими жорнами, і після того, як зерна будуть помелені, правильно відміряти каву, щоб отримати бажану міцність. Наприклад, якщо ви готуєте каву у френч-пресі, використовуйте 2 столові ложки кави грубого помелу на 1 чашку гарячої води.

Використання старих бобів

Несвіжі боби також не додають каві смаку. Зазвичай із зерен, обсмажених протягом останніх трьох тижнів, виходить незабутній напій, тому слід перевіряти дату обсмаження. Стара кава окислюється і втрачає свої ароматичні сполуки, каже Каліна Тео.

"На смак він буде майже як картон. Його все одно можна пити, але він буде не таким смачним, як свіжий", — підкреслює вона.

Не варто брати для кави зерна давнього обсмаження Фото: wikipedia

Зберігання зерен кави в морозильній камері

Хоча може здатися логічним зберігати обсмажені кавові зерна в морозильній камері, в кінцевому підсумку це помилка. Морозилка впливає на рівень вологості зерен, завдаючи шкоди первісному інтенсивному смаку.

"Найкраще зберігати боби в контейнері, що захищає їх від повітря і вологи. Більша частина кави, яку ви купуєте в пакетиках місткістю 340 грамів, уже постачається в ідеальному контейнері для її зберігання", — радить Рубінштейн.

Ідея про те, що морозильна камера довше зберігає свіжість кавових зерен, — це бабусині казки, додає він.

Використання води низької якості

Кава на 98% складається з води, каже Рубінштейн, тому це ключовий компонент процесу заварювання. Якщо вода має неприємний смак, то й кава буде такою ж.

Недостатня температура води

Щоб зварити ароматну каву, вода повинна мати температуру 94 градуси Цельсія, пояснює Рубінштейн.

"Коли температура занадто низька, ваша кава вийде недостатньо екстрагованою і матиме кислий смак. І навпаки, якщо вона надто висока, кава буде переекстрагованою і матиме гіркий смак", — зазначає експертка.

Якісна електрична кавоварка вже запрограмована на заварювання за потрібної температури.

Пити з чашки, яку важко тримати

Чашка має значення. Задоволення, яке людина отримує від чашки кави, може бути вельми суб'єктивним.

"Домашнім користувачам я б порадив придбати горнятко, яке зручно тримати, і яке приносить вам задоволення під час його використання. Форма горнятка важлива для вловлювання ароматичних сполук у світі кавових змагань, але коли ви вдома, використовуйте горнятко, яке легко мити, і яке не надто нагрівається", — рекомендує Рубінштейн.

Обирайте для кави "правильну" чашку Фото: Freepik

Використання брудного кавника

Обов'язково викиньте використані фільтри та кавову гущу і ретельно промийте обладнання перед тим, як заварювати наступну кавоварку.

"Кавова олія залишатиметься в ємності та даватиме смак згірклої олії, якщо її не очистити належним чином", — каже Тео.

Накип

Правильний догляд також впливає на готовий продукт. Тому, коли ваша кавоварка починає пахнути старою кавою або на ній утворюється коричневий наліт, настав час очистити її від накипу. Для цього необхідно змішати склянку дистильованого білого оцту і столову ложку лимонного соку, а потім усе долити водою. Вилити суміш у резервуар, увімкнути кавоварку і запустити цикл заварювання, а потім все вилити і промити кавоварку.

Зберігання кави в неправильній ємності

Ви коли-небудь наливали собі другу чашку і виявляли, що вона охолола або стала гіркою? Винуватцем може бути контейнер.

"Після того, як кава заварена, краще зберігати її в герметичному металевому графині, а не в скляному графині з великим отвором", — підкреслює Рубінштейн.

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