Вуха Міккі Мауса: у Китаї набирає популярності дивна пластична операція для тварин

Вартість послуги з формування вух у кішки або собаки, як у Міккі Мауса, коштує 40 доларів. Більшість ветеринарів виступають проти подібної процедури, стверджуючи, що вона загрожує для тварини психологічним стресом і фізичним болем.

У Китаї набирає популярності пластична операція для котів і собак, унаслідок якої лікарі переробляють вуха тварин, надаючи їм форму вух діснеївського персонажа Міккі Мауса — круглих і стоячих, повідомляє South China Morning Post.

Лю Юндун, декан Міжнародного медичного центру для домашніх тварин Loving Care в Пекіні, пояснив журналістам, що процедура складається з двох частин. Спочатку проводиться хірургічний процес зрізання і надання форми вухам, який вимагає анестезії і займає близько півгодини. Другий етап включає в себе надання вухам вертикальної форми, на що може піти від 20 до 60 днів. Він займає трохи більше часу і вимагає частого регулювання, щоб вуха домашніх тварин постійно залишалися у вертикальному положенні.

Такий вигляд має тварина після операції Фото: Weibo

Хоча проведення цієї процедури не є незаконним, авторитетні великі міські ветлікарні неохоче проводять подібні операції на домашніх тваринах.

"Така операція рідко проводиться в лікарнях для домашніх тварин у містах першого рівня, але поширена в розплідниках і племінних установах для собак. Наразі в Китаї немає жодних юридичних обмежень на цю операцію. Це моральне питання. Як ветеринари, ми дотримуємося принципу благополуччя тварин і не виступаємо за такі операції. Колеги, з якими я стикався, мовчазно проти таких операцій", — сказав Лю.

Він підкреслив, що вплив операції на домашніх тварин охоплює фізичний біль і психологічні страждання, а також ризик анестезії, яка може призвести до психологічної травми і до фізичних побічних ефектів.

Одна реклама клініки для домашніх тварин у районі Бейбей міста Чунціна на південному заході Китаю, що рекламує групову послугу "вухо Міккі", привернула значну увагу ЗМІ. Компанія заявляє, що її спеціальна пропозиція в розмірі 300 юанів (40 доларів США) за процедуру, яка буде проводитися в рамках Фестивалю китайської весни, буде залежати від очевидного "виробничого графіка "фабрики".

Операція з переробки вух болюча і загрожує проблемами для тварини Фото: Weibo

Провідні експерти з тварин вимагають припинити цю практику через фізичний біль і психологічний стрес, яких вона завдає.

Чень Юн, ветеринар із Шеньчженьської лікарні для домашніх тварин Ляньхе, попередив, що ця процедура також може призвести до членоушкодження серед домашніх тварин.

"Пошкодження природної структури вух може викликати в деяких домашніх тварин психогенні проблеми. Наприклад, деякі чутливі домашні тварини можуть неодноразово дряпатися через сильний біль", — наголосив він.

Нова тенденція викликала значну негативну реакцію в Інтернеті з боку багатьох китайських любителів домашніх тварин.

"Підстригати хвости, різати вуха — ці власники домашніх тварин хворі? Звідки взагалі береться цей ринковий попит?", "Якщо вони думають, що це мило, їм слід спробувати так відрізати собі вуха", "Це жорстоке поводження з тваринами, а не любов", — пишуть у коментарях.

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