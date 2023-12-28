Просто і вишукано: рецепт рисових млинців із червоною рибою

У млинці необхідно додавати просіяне рисове борошно. Тоді вони будуть більш ніжними та повітряними.

Якщо хочеться чогось вишуканого та смачного, щоб перекусити або для легкої вечері, рекомендуємо приготувати рисові млинці з рибою. Вони виходять дуже апетитними та мають такий вигляд, що прикрасять не лише будній, а й святковий стіл. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Прості рецепти щодня".

Рисові млинці з рибою

Інгредієнти:

Для млинців:

яйце — 1 шт;

молоко — 100 мл;

борошно рисове — 2-3 ст. л.

Для начинки:

червона риба — 150 г;

огірок — 1 шт;

сирний сир — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати яйце, молоко і поступово додавати просіяне борошно. В ідеалі консистенція тіста має бути досить рідкою. За смаком можна додати сіль і розмішати тісто, поки вона не розчиниться.

На розігрітій сковороді, змащеній олією, обсмажити млинці з двох боків до готовності.

Рибу й огірок нарізати довгими скибочками. За бажання огірок можна очистити від шкірки. Млинці з одного боку змастити сирним сиром, всередину покласти скибочки риби й огірка, згорнути млинці в рулети.

Готові рулетики можна розрізати на 2-3 частини і подавати до столу.

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