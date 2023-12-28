Швидка допомога від переїдання: рецепт дієтичного салату (відео)
Салат виходить смачним і дуже ситним. Його добре готувати як розвантажувальну страву після свят із великою кількістю жирної та калорійної їжі.
Оскільки у свята більшість страв дуже ситні та калорійні, не завадить для розвантаження приготувати щось корисне та з невеликою кількістю калорій. Рекомендуємо приготувати смачний і соковитий дієтичний салат за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Така страва буде чудовим варіантом для тих, хто на правильному харчуванні та хоче схуднути.
Дієтичний салат
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 200 г;
- відварна курка — 200-250 г;
- огірок свіжий — 1 шт;
- зварені круто яйця — 2 шт;
- консервований зелений горошок — 100 г;
- зелень: зелена цибуля, петрушка, кріп за бажанням (можна не додавати).
Для заправки:
- сметана — 2-3 ст. л;
- гірчиця — 1/2 ч. л;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти порізати і скласти в глибокий посуд, туди ж додати дрібно порубану зелень і горошок. Для заправки змішати сметану, гірчицю, часник, сіль і спеції, потім вилити все до решти інгредієнтів і добре перемішати. За бажання можна досолити або додати більше спецій.
Салат чудово втамовує голод і не загрожує зайвими грамами на талії.
Раніше Фокус писав, як правильно вибрати пекінську капусту для салату.