Швидка допомога від переїдання: рецепт дієтичного салату (відео)

Салат виходить смачним і дуже ситним. Його добре готувати як розвантажувальну страву після свят із великою кількістю жирної та калорійної їжі.

Оскільки у свята більшість страв дуже ситні та калорійні, не завадить для розвантаження приготувати щось корисне та з невеликою кількістю калорій. Рекомендуємо приготувати смачний і соковитий дієтичний салат за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Така страва буде чудовим варіантом для тих, хто на правильному харчуванні та хоче схуднути.

Дієтичний салат

Інгредієнти:

пекінська капуста — 200 г;

відварна курка — 200-250 г;

огірок свіжий — 1 шт;

зварені круто яйця — 2 шт;

консервований зелений горошок — 100 г;

зелень: зелена цибуля, петрушка, кріп за бажанням (можна не додавати).

Для заправки:

сметана — 2-3 ст. л;

гірчиця — 1/2 ч. л;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти порізати і скласти в глибокий посуд, туди ж додати дрібно порубану зелень і горошок. Для заправки змішати сметану, гірчицю, часник, сіль і спеції, потім вилити все до решти інгредієнтів і добре перемішати. За бажання можна досолити або додати більше спецій.

Салат чудово втамовує голод і не загрожує зайвими грамами на талії.

Раніше Фокус писав, як правильно вибрати пекінську капусту для салату.