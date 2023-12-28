Просто і корисно: рецепт салату з буряка, чорносливу та волоських горіхів

Вітамінний салат із буряка не тільки тішить око своїм яскравим зовнішнім виглядом, а й приносить справжнє задоволення своїм незвичайним поєднанням смаків.

Салат із червоного буряка та чорносливу — це смачна та корисна страва, яку можна приготувати і в будні, і в свята. Поєднання солодкості чорносливу та буряка створює унікальний смаковий баланс, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

червоний буряк — 3 середні штуки;

чорнослив — 150 г;

горіхи волоські — 50 г;

часник — 2 зубчики;

майонез — за смаком;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп або петрушка) для прикраси.

Приготування

Крок 1: Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і натріть на крупній тертці.

Крок 2. Чорнослив залийте окропом на 10 хвилин для розм'якшення, потім наріжте його невеликими шматочками.

Крок 3. Волоські горіхи подрібніть у блендері або порубайте ножем.

Крок 4. Часник пропустіть через прес.

Крок 5. У салатниці змішайте буряк, чорнослив, горіхи та часник.

Крок 6. Додайте майонез, сіль і перець за смаком. Акуратно перемішайте.

Крок 7. Прикрасьте салат перед подачею зеленню.

Цей салат чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами, а також може бути чудовим вегетаріанським варіантом для вашого святкового столу.

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