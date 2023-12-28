Просто і корисно: рецепт салату з буряка, чорносливу та волоських горіхів
Вітамінний салат із буряка не тільки тішить око своїм яскравим зовнішнім виглядом, а й приносить справжнє задоволення своїм незвичайним поєднанням смаків.
Салат із червоного буряка та чорносливу — це смачна та корисна страва, яку можна приготувати і в будні, і в свята. Поєднання солодкості чорносливу та буряка створює унікальний смаковий баланс, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- червоний буряк — 3 середні штуки;
- чорнослив — 150 г;
- горіхи волоські — 50 г;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — за смаком;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп або петрушка) для прикраси.
Приготування
Крок 1: Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і натріть на крупній тертці.
Крок 2. Чорнослив залийте окропом на 10 хвилин для розм'якшення, потім наріжте його невеликими шматочками.
Крок 3. Волоські горіхи подрібніть у блендері або порубайте ножем.
Крок 4. Часник пропустіть через прес.
Крок 5. У салатниці змішайте буряк, чорнослив, горіхи та часник.
Крок 6. Додайте майонез, сіль і перець за смаком. Акуратно перемішайте.
Крок 7. Прикрасьте салат перед подачею зеленню.
Цей салат чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами, а також може бути чудовим вегетаріанським варіантом для вашого святкового столу.
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