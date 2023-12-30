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Новорічні пунші: три рецепти смачних напоїв для святкової вечірки

Ірина Ігнатова
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Рецепти пуншів для вечірки

Пунші — це ідеальний вибір напоїв для зустрічі Нового 2024 року в атмосфері тепла та радості.

Пунш — це коктейль, до складу якого входять фрукти або фруктовий сік. Спочатку така форма подачі напоїв з'явилася в Індії, де їх подавали гарячими. На початку XVII століття ідею пуншів завезли в Європу, де згодом ці напої стали традиційно подавати в холодному вигляді на святкових фуршетах і вечірках. Подавати пунш можна як у великих чашах для загального частування, так і в порційних келихах. Рецептами трьох оригінальних пуншів поділився сайт Smachno.Ua.

Пунш "Прощавай, старий рік"

Інгредієнти:

  • червоне сухе вино — 180 мл;
  • коньяк — 20 мл;
  • цукор — 20 г;
  • цедра лимона — за смаком;
  • прянощі (гвоздика, кориця, мускатний горіх) — за смаком.

Приготування

  1. Заливаємо червоне вино в каструлю, додаємо лимонну цедру і трохи улюблених прянощів.
  2. Доводимо до кипіння на середньому вогні й охолоджуємо до кімнатної температури.
  3. Проціджуємо вино зі спеціями та додаємо коньяк.
  4. Прикрашаємо напій лимонними часточками.

Пунш "Загадай бажання"

Інгредієнти:

  • виноградний сік — 1 склянка;
  • лимон — 1 шт;
  • апельсиновий сік — 60 мл;
  • біле вино (напівсухе) — 1 склянка;
  • мінеральна вода — 1 склянка;
  • цукор — 200 г;
  • гроно винограду.

Приготування

  1. Виливаємо вино в каструлю, додаємо цукор, доводимо до кипіння, потім охолоджуємо.
  2. Вливаємо виноградний і лимонний соки, потім апельсиновий, ретельно перемішуємо.
  3. Перед подачею додаємо мінеральну воду і в кожну склянку кладемо ягоди винограду.

Пунш "Іграшка"

Інгредієнти:

  • шампанське — 1 літр;
  • джин — 100 мл;
  • сік лимона — 2 ст. ложки;
  • малиновий сироп — 220 мл;
  • апельсин — 4 часточки;
  • вишні (заморожені) — 8 шт;
  • колотий лід — за смаком.

Приготування

  1. Змішуємо в глибокій ємності шампанське, джин, лимонний сік, малиновий сироп, додаємо лід.
  2. Подаємо в чаші для пуншу, у кожну склянку кладемо часточку апельсина, дві вишеньки і заливаємо напоєм із чаші.

Нагадаємо прості рецепти традиційних зимових напоїв — глінтвейну та коктейлю Егг-ног. Багато хто з нас перед зимовими святами зосереджується на тому, яку їжу приготувати, але не забувайте, що відповідні напої можуть повністю змінити вашу святкову вечерю.

Раніше Фокус писав, які три найкращі коктейлі з шампанським варто включити в барну карту для новорічної вечірки 2024. Підготуйтеся до зустрічі Нового року 2024 з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.