Новорічні пунші: три рецепти смачних напоїв для святкової вечірки

Пунші — це ідеальний вибір напоїв для зустрічі Нового 2024 року в атмосфері тепла та радості.

Пунш — це коктейль, до складу якого входять фрукти або фруктовий сік. Спочатку така форма подачі напоїв з'явилася в Індії, де їх подавали гарячими. На початку XVII століття ідею пуншів завезли в Європу, де згодом ці напої стали традиційно подавати в холодному вигляді на святкових фуршетах і вечірках. Подавати пунш можна як у великих чашах для загального частування, так і в порційних келихах. Рецептами трьох оригінальних пуншів поділився сайт Smachno.Ua.

Пунш "Прощавай, старий рік"

Інгредієнти:

червоне сухе вино — 180 мл;

коньяк — 20 мл;

цукор — 20 г;

цедра лимона — за смаком;

прянощі (гвоздика, кориця, мускатний горіх) — за смаком.

Приготування

Заливаємо червоне вино в каструлю, додаємо лимонну цедру і трохи улюблених прянощів. Доводимо до кипіння на середньому вогні й охолоджуємо до кімнатної температури. Проціджуємо вино зі спеціями та додаємо коньяк. Прикрашаємо напій лимонними часточками.

Пунш "Загадай бажання"

Інгредієнти:

виноградний сік — 1 склянка;

лимон — 1 шт;

апельсиновий сік — 60 мл;

біле вино (напівсухе) — 1 склянка;

мінеральна вода — 1 склянка;

цукор — 200 г;

гроно винограду.

Приготування

Виливаємо вино в каструлю, додаємо цукор, доводимо до кипіння, потім охолоджуємо. Вливаємо виноградний і лимонний соки, потім апельсиновий, ретельно перемішуємо. Перед подачею додаємо мінеральну воду і в кожну склянку кладемо ягоди винограду.

Пунш "Іграшка"

Інгредієнти:

шампанське — 1 літр;

джин — 100 мл;

сік лимона — 2 ст. ложки;

малиновий сироп — 220 мл;

апельсин — 4 часточки;

вишні (заморожені) — 8 шт;

колотий лід — за смаком.

Приготування

Змішуємо в глибокій ємності шампанське, джин, лимонний сік, малиновий сироп, додаємо лід. Подаємо в чаші для пуншу, у кожну склянку кладемо часточку апельсина, дві вишеньки і заливаємо напоєм із чаші.

Нагадаємо прості рецепти традиційних зимових напоїв — глінтвейну та коктейлю Егг-ног. Багато хто з нас перед зимовими святами зосереджується на тому, яку їжу приготувати, але не забувайте, що відповідні напої можуть повністю змінити вашу святкову вечерю.

Раніше Фокус писав, які три найкращі коктейлі з шампанським варто включити в барну карту для новорічної вечірки 2024. Підготуйтеся до зустрічі Нового року 2024 з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.