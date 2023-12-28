Як зробити так, щоб у домі добре пахло: 7 корисних порад
Нюх одне з найсильніших почуттів людини, і це не дивно, адже запахи можуть нам багато чого розповісти про світ. Але коли справа стосується нашого будинку, то вкрай важливо, щоб там завжди пахло "смачно" і свіжо.
"Чистий дім не повинен пахнути нічим", — каже засновниця клінінгової компанії Мелісса Мейкер. Це надзвичайно важливо для алергіків і людей, надто чутливих до запахів. Для них важливо, щоб у домі панувала свіжість. Але якщо ви любите, щоб у домі приємно пахло, зробіть його прихистком, наповненим приємним ароматом, дотримуючись цих порад. Про це пише Real Simple.
Використовуйте ефірні олії
Дифузори — це лише один зі способів використання ефірних олій для покращення аромату в домі. Окрім цього спробуйте пакетики з харчовою содою, які поглинають неприємні запахи та додають приємні: наповніть фільтр для кави харчовою содою, додайте приблизно п'ять крапель ефірної олії та зав'яжіть його, а потім покладіть туди, куди треба додати свіжості та покращити запах.
Закип'ятіть воду
Щоб поліпшити аромат у домі, закип'ятіть воду в каструлі та додайте туди улюблені спеції, щоб створити тонкий приємний аромат.
Що можна кинути в каструлю:
- палички кориці;
- гвоздика;
- скибочки або шкірка цитрусових;
- стручки або екстракт ванілі;
- свіжа зелень (чудово підійде розмарин або м'ята).
Посадіть рослини
Рослини можуть не тільки стати прикрасою вашого інтер'єру. Багато сортів мають властивості фільтрації повітря і можуть допомогти освіжити ваш простір. Крім того, ви можете купити рослину з тонким приємним ароматом і розмістити її поруч із місцями, які можуть мати неприємний запах.
Тримайте під рукою свіжу зелень
Такі трави, як розмарин, м'ята, лаванда і базилік, мають прекрасний освіжаючий аромат. Подумайте про те, щоб влаштувати на кухонному вікні невеличкий садочок із травами або, наприклад, сплетіть трав'яний вінок, щоб посилити аромат.
Спечіть щось
Випічка не лише створює відчуття затишку в домі, а й справді неймовірно пахне. Банановий хліб, печиво з шоколадною крихтою або пиріг — це десерти з приємним запахом, які ви можете приготувати нашвидкуруч, щоб поширити цей спокусливий аромат у всьому домі.
Використовуйте помандери
Помандери — зазвичай апельсини з гвоздикою — є основним продуктом святкового сезону, але можуть бути цілком природним способом додати свіжі нотки цитрусових і спецій до вашого будинку в будь-який час.
Купіть очищувач повітря
Очищувачі повітря можуть допомогти видалити забруднення з повітря і неприємний аромат. Шукайте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, які допоможуть впоратися з мікроскопічними забрудненнями, включно з лупою, шерстю домашніх тварин і навіть вірусами.
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