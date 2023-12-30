Зелений Санта і Примхливий Рудольф: найкращі коктейлі для новорічної ночі 2024

Кожен із цих коктейлів стане справжньою окрасою новорічного столу і додасть святкового настрою вашому вечору.

Святкування Нового 2024 року — це час для яскравих вражень і незвичайних коктейлів. Подаючи коктейлі на вечірці, ви додаєте вишуканості та веселощів в атмосферу свята. Особливо ефектний вигляд мають коктейлі у високих келихах або спеціальних коктейльних склянках, прикрашених свіжими фруктами або ароматною м'ятою. Рецептами ідеальних новорічних коктейлів, які чудово підійдуть для цього особливого вечора, поділився сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Зелений Санта"

Інгредієнти:

ківі — 3 шт;

цукровий сироп — 50 мл;

содова вода — 1 л;

горілка — 250 мл;

сік лимона — 125 мл;

подрібнений лід — за смаком.

Приготування

Подрібніть ківі із сиропом у блендері. Змішайте отриману масу з іншими інгредієнтами. Розлийте коктейль по келихах.

Коктейль "Полярне Сяйво"

Інгредієнти:

горілка — 20 мл;

апельсиновий сік — 60 мл;

гранатовий сироп — 10 мл;

м'ята — 1 г;

колотий лід — за смаком.

Приготування

Змішуємо горілку з апельсиновим соком і льодом. Акуратно, по стінках келиха, вливаємо в напій гранатовий сироп — він осяде на дно. Прикрашаємо коктейль листочками м'яти і подаємо.

Коктейль "Морозна Іскра"

Інгредієнти:

ром — 90 г;

сік лимона — 2 ч. л.;

цукровий сироп — 20 мл;

товчений лід — 1 склянка.

Приготування

У миску вливаємо сік лимона, додаємо цукровий сироп і ром, потім кладемо лід. Змішуємо, розливаємо в келихи й одразу подаємо на стіл.

Коктейль "Примхливий Рудольф"

Інгредієнти:

горілка — 30 мл;

мартіні — 110 мл;

виноградний сік — 60 мл;

апельсин (часточки) — 2 шт;

м'ята — 2 г;

лід (кубики) — за смаком.

Приготування

У келих наливаємо спочатку горілку, потім мартіні та сік. Додаємо лід і акуратно перемішуємо. Вичавлюємо в напій сік з однієї часточки апельсина. Прикрашаємо коктейль другою часточкою та листочками м'яти.

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