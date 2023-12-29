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Італійська паста: 10 цікавих фактів, про які ви не знали

Ірина Ігнатова
Фото: Food & Mood | Що відомо про італійську пасту

Паста — це кулінарний символ Італії, який завоював увесь світ, але в її історії є цікаві моменти, про які мало хто знає.

Просто, смачно та недорого, але водночас дуже поживно — це перше, що спадає на думку, коли ви чуєте про італійську пасту. Макарони варять, фарширують і запікають, подають зі всілякими соусами та як гарнір до основної страви. Але є кілька дивовижних моментів в історії пасти, про які ви, можливо, не знали. Про це розповів сайт Food&Mood.

Отже, ось що потрібно знати про пасту:

  1. Пасту винайшли не італійці. Насправді макаронні вироби були відомі в Китаї за 5 тисяч років до нашої ери, проте саме італійці перетворили пасту на одну з найпопулярніших у світі страв.
  2. Назва "паста" походить від італійського слова pasta, що в перекладі означає "тісто".
  3. Історія пасти починалася з простих інгредієнтів: борошна та води. Отримане тісто розкочували пластами та сушили на сонці. Ні про які смакові добавки або естетичне формування в стародавні часи люди й не думали.
  4. Сьогодні відомо про понад 600 різновидів пасти, які відрізняються формою та складом.
  5. Спагеті є найпопулярнішим видом пасти. У перекладі з італійської це слово означає "тонкі нитки".
  6. До XVIII століття паста була їжею бідняків, а їли її просто руками. Популярності в аристократії вона набула тільки після появи виделки.
  7. Кольорову пасту роблять із додаванням натуральних барвників, таких як шпинат, томати, морква або гарбуз. Чорний колір пасти виходить завдяки додаванню чорнила каракатиці.
  8. У середньому кожен італієць на рік з'їдає близько 26 кг пасти.
  9. Із 13 століття якість пасти в Італії контролював Папа Римський, який встановлював стандарти й норми для цього продукту.
  10. Першу пасту не варили, а запікали. Сучасна паста з твердих сортів пшениці зазвичай вариться до стану al dente, що в перекладі означає "на зубок". Це стан напівготовності, за якого макарони добре тримають свою початкову форму.

Нагадаємо рецепт спагеті путанеска. Це проста й смачна вечеря від легендарного шеф-кухаря Марко Черветті. Путанеска — так називають класичний томатний соус, який італійці додають до пасти. Традиційно його готують із анчоусів, оливок і каперсів.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати смачну вечерю. Паста з лососем і лимонно-вершковим соусом швидко готується та має гарний вигляд на столі.