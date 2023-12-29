Італійська паста: 10 цікавих фактів, про які ви не знали

Паста — це кулінарний символ Італії, який завоював увесь світ, але в її історії є цікаві моменти, про які мало хто знає.

Просто, смачно та недорого, але водночас дуже поживно — це перше, що спадає на думку, коли ви чуєте про італійську пасту. Макарони варять, фарширують і запікають, подають зі всілякими соусами та як гарнір до основної страви. Але є кілька дивовижних моментів в історії пасти, про які ви, можливо, не знали. Про це розповів сайт Food&Mood.

Отже, ось що потрібно знати про пасту:

Пасту винайшли не італійці. Насправді макаронні вироби були відомі в Китаї за 5 тисяч років до нашої ери, проте саме італійці перетворили пасту на одну з найпопулярніших у світі страв. Назва "паста" походить від італійського слова pasta, що в перекладі означає "тісто". Історія пасти починалася з простих інгредієнтів: борошна та води. Отримане тісто розкочували пластами та сушили на сонці. Ні про які смакові добавки або естетичне формування в стародавні часи люди й не думали. Сьогодні відомо про понад 600 різновидів пасти, які відрізняються формою та складом. Спагеті є найпопулярнішим видом пасти. У перекладі з італійської це слово означає "тонкі нитки". До XVIII століття паста була їжею бідняків, а їли її просто руками. Популярності в аристократії вона набула тільки після появи виделки. Кольорову пасту роблять із додаванням натуральних барвників, таких як шпинат, томати, морква або гарбуз. Чорний колір пасти виходить завдяки додаванню чорнила каракатиці. У середньому кожен італієць на рік з'їдає близько 26 кг пасти. Із 13 століття якість пасти в Італії контролював Папа Римський, який встановлював стандарти й норми для цього продукту. Першу пасту не варили, а запікали. Сучасна паста з твердих сортів пшениці зазвичай вариться до стану al dente, що в перекладі означає "на зубок". Це стан напівготовності, за якого макарони добре тримають свою початкову форму.

Нагадаємо рецепт спагеті путанеска. Це проста й смачна вечеря від легендарного шеф-кухаря Марко Черветті. Путанеска — так називають класичний томатний соус, який італійці додають до пасти. Традиційно його готують із анчоусів, оливок і каперсів.

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