29 грудня 2023 року: день пам'яті Вифлеємських немовлят — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна залишати дітей без нагляду і ходити в ліс. Серед прикмет цього дня — тепла погода до ранньої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні церква вшановує Вифлеємських немовлят. Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви побачили яскраву зірку в небі та повідомили царю Іроду, що на світ народився новий "цар", а той у пориві люті наказав знищити всіх немовлят до 2-х років. Тоді у Вифлеємі та околицях убили 14 тисяч хлопчиків, але Марія та Йосип із новонародженим Ісусом встигли втекти до Єгипту, як їм порадив Ангел
Що не можна робити 29 грудня:
- залишати дітей без нагляду;
- ходити в ліс;
- братися за важливі справи або починання.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до ранньої весни;
- якщо почалася заметіль — липень буде похмурим;
- великі пластівці снігу — до потепління;
- північний вітер — чекайте холоду;
- якщо шумить ліс — буде ясна погода.
День ангела святкують:
Фома, Вікентій, Тимофій, Степан, Григорій, Сергій, Павло, Петро, Микола, Андрій, Олексій, Василь, Данило, Іван, Костянтин, Федір, Анна.
Також цього дня:
1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;
1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;
1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України.