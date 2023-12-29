Легкий соус із сиру фета: ідеальне доповнення для салатів і закусок

Відкрийте для себе універсальний соус із сиру фета — цей простий рецепт буде чудовою альтернативою майонезу в інших стравах.

Якщо ви шукаєте спосіб урізноманітнити свої кулінарні експерименти і додати новизну у звичні страви, приготуйте дивовижний соус на основі сиру фета. З його допомогою ви зможете перетворити будь-який салат, а також використовувати його як самостійну закуску. Соус із сиру фета ідеально пасуватиме до салатів, грінок, брускетів із прошутто та руколою, а також стане чудовим доповненням до чіпсів із лаваша. Рецептом соусу поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

сир фета — 180 г;

грецький йогурт — 3 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт;

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

орегано — за смаком;

базилік сушений — за смаком;

паприка — за смаком;

лимон, сік — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Наріжте фету на великі кубики і помістіть у чашу блендера.

Крок 2

Часник довільно подрібніть ножем або пропустіть через прес.

Крок 3

Додайте в блендер йогурт, подрібнений часник, оливкову олію, лимонний сік і спеції.

Крок 4

Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

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