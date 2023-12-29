Легкий соус із сиру фета: ідеальне доповнення для салатів і закусок
Відкрийте для себе універсальний соус із сиру фета — цей простий рецепт буде чудовою альтернативою майонезу в інших стравах.
Якщо ви шукаєте спосіб урізноманітнити свої кулінарні експерименти і додати новизну у звичні страви, приготуйте дивовижний соус на основі сиру фета. З його допомогою ви зможете перетворити будь-який салат, а також використовувати його як самостійну закуску. Соус із сиру фета ідеально пасуватиме до салатів, грінок, брускетів із прошутто та руколою, а також стане чудовим доповненням до чіпсів із лаваша. Рецептом соусу поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- сир фета — 180 г;
- грецький йогурт — 3 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт;
- олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
- орегано — за смаком;
- базилік сушений — за смаком;
- паприка — за смаком;
- лимон, сік — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Приготування
Крок 1
Наріжте фету на великі кубики і помістіть у чашу блендера.
Крок 2
Часник довільно подрібніть ножем або пропустіть через прес.
Крок 3
Додайте в блендер йогурт, подрібнений часник, оливкову олію, лимонний сік і спеції.
Крок 4
Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
Нагадаємо, як приготувати ідеальну заправку для будь-якого салату. Головне при приготуванні заправки — враховувати пропорції жиру та кислоти.
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