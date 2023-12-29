Новорічний десерт: рецепт печива "Мигдальне задоволення"

Легке та повітряне печиво з ніжним мигдальним смаком і ароматом апельсина стане чудовим доповненням до новорічного столу.

Приготування печива "Мигдальне задоволення" — це не тільки можливість здивувати й потішити ваших гостей, а й шанс додати в меню родзинку. Неймовірно смачне та красиво оформлене, це печиво, безсумнівно, викличе захват у любителів солодкого та стане вишуканим завершенням святкового вечора, пише "Сегодня".

Інгредієнти

Для приготування повітряного десерту знадобляться такі продукти:

мигдальні пластівці — 150 г;

цукрова пудра — 100 г;

борошно — 50 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

цедра апельсина — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

шоколад (темний або молочний) — 50 г для глазурі.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці змішайте мигдальні пластівці, борошно, цукрову пудру та сіль.

Крок 2. Додайте в миску яйце, розтоплене вершкове масло, ванільний екстракт і цедру апельсина. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Залиште тісто на 30 хвилин у холодильнику.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 4. Сформуйте з тіста невеликі кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 5. Запікайте 10-15 хвилин до золотистого кольору. Після випічки дайте десерту охолонути й посипте його цукровою пудрою.

Крок 6. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Крок 7. Занурте кожне печиво наполовину в розтоплений шоколад і посипте подрібненим мигдалем. Дайте шоколаду застигнути на печиві, помістивши його на холод.

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