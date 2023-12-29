Салат із крабовими паличками без майонезу та яєць: покроковий рецепт

Салат із крабовими паличками без майонезу — не тільки смачний, а й яскравий, що робить його чудовою прикрасою для святкового столу. Крім того, він є чудовим вибором для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і віддає перевагу легким, але поживним стравам.

Легкий і смачний салат із крабовими паличками ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу здоровій і водночас смачній їжі. Він чудово підійде для святкового столу, особливо якщо ви шукаєте альтернативу традиційним салатам з майонезом, пише Infoquorum.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться:

крабові палички — 200 г;

свіжий огірок — 1 шт;

консервована кукурудза — 100 г;

червоний болгарський перець — 1 шт;

зелена цибуля — невеликий пучок;

лимонний сік — 2 столові ложки;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Крабові палички розморозьте та наріжте тонкими смужками.

Крок 2. Огірок вимийте та наріжте тонкими півкільцями.

Крок 3. Болгарський перець вимийте, видаліть насіння і наріжте тонкими смужками.

Крок 4. Зелену цибулю дрібно наріжте.

Крок 5. У салатниці змішайте крабові палички, огірок, кукурудзу, болгарський перець і зелену цибулю.

Крок 6. Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 7. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.

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