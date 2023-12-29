Журавлинно-апельсиновий соус до м'яса: покроковий рецепт

Ароматний журавлинно-апельсиновий соус ідеально підійде до таких м'ясних страв, як смажена качка, гусак або свинина. Він додасть стравам особливого вишуканого смаку.

Журавлинно-апельсиновий соус — це прекрасне доповнення до м'ясних страв на новорічному столі. Цей соус поєднує в собі солодкість апельсинів і кислинку журавлини, створюючи вишуканий і святковий смак, пише Smak.

Інгредієнти

Для приготування соусу знадобляться такі продукти:

журавлина (свіжа або заморожена) — 150 г;

сік апельсина — 100 мл;

цедра апельсина — 1 чайна ложка;

цукор — 3 столові ложки;

вода — 50 мл;

кориця — 1 паличка;

гвоздика — 3-4 штуки;

сіль — щіпка.

Приготування

Крок 1. У невеликій каструлі змішайте журавлину, сік апельсина, цедру, цукор, воду, корицю і гвоздику.

Крок 2. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 10-15 хвилин, поки соус не загусне.

Крок 3. Періодично помішуйте соус, щоб уникнути пригорання.

Крок 4. За смаком додайте дрібку солі.

Крок 5. Зніміть соус з вогню і дайте йому охолонути. Приберіть корицю та гвоздику перед подачею.

Крок 6. Перед подачею соус можна розмішати блендером для більш однорідної консистенції.

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