Як стати щасливим: 7 простих лайфхаків

Багато хто вважає, що щастя — це щось недосяжне і незалежне від людини. Насправді ж зробити себе щасливим не так вже й складно.

Бути щасливими хочуть усі, хоча кожен уявляє щастя по-своєму. Незважаючи на те, що зараз відбувається навколо, люди намагаються знайти позитив і ресурс для щастя в усьому, що їх оточує. Науковці назвали кілька лайфхаків, які якщо й не зроблять вас абсолютно щасливими, то принаймні піднімуть настрій і дадуть енергію на нові звершення. Що це за методи, пише CNN.

Спорт

Як би банально не звучало, але спорт — це життя. Фізичні вправи сприяють посиленню кровообігу, який, своєю чергою, вивільняє ендорфіни по всьому тілу, створюючи відчуття щастя. Саме воно допомагає боротися з поганим настроєм. Дослідження навіть показали, що фізичні вправи можуть допомогти полегшити симптоми депресії. Будь-яка фізична активність має значення — біг, їзда на велосипеді в приміщенні, йога, танці — за умови, що ви потієте. Допоможе навіть швидка 20-30-хвилинна прогулянка.

До речі, про йогу. Вона може допомогти полегшити симптоми депресії, а також тривогу, даючи змогу людині сповільнитися і зосередитися на своєму диханні, а не на занепокоєнні, розчаруваннях і проблемах.

Прогулянки на свіжому повітрі

Якщо з'явилося відчуття пригніченості, найкраще вийти на вулицю, особливо, якщо там сонячна погода Людський організм виробляє вітамін D під впливом сонячних променів, і дослідження свідчать, що люди з дефіцитом цього вітаміну, з більшою ймовірністю будуть відчувати депресію, занепокоєння і втому. Але 20-25 хвилин сонячного світла природним чином піднімуть настрій.

Якщо ж ви працюєте вдома і не завжди можете вийти на вулицю, відкрийте штори і впустіть у свою квартиру якомога більше світла. Це теж поліпшить ваш емоційний фон.

Прогулянки на вулиці та спілкування з друзями і близькими покращують психологічний стан Фото: pexels.com

Їжте листову зелень

Темна листова зелень, така як шпинат і капуста, багата на фолієву кислоту, забезпечуючи 33% рекомендованої добової норми. Ця поживна речовина пов'язана зі зниженням негативного настрою і депресії, оскільки вона допомагає виробляти дофамін у мозку. Одне дослідження 2012 року показало, що люди середнього віку, які споживали найбільше фолієвої кислоти, мали менший ризик розвитку симптомів депресії, ніж ті, хто їв її менше.

Серед інших продуктів, які суттєво підвищують життєвий тонус і настрій, — шоколад, авокадо, лосось, куркума, кава, чай зі звіробоєм і зелений чай.

Медитація

Медитація — перевірений засіб від стресу без шкідливих побічних ефектів. Дослідження показали, що її переваги варіюються від зменшення болю і зниження артеріального тиску до підвищення лібідо. Вона вивільняє в мозку "щасливі" хімічні речовини — серотонін, дофамін і ендорфіни, — всі разом вони покращують настрій. Якщо ви не знаєте, з чого почати, спробуйте медитацію з інструктором, щоб зняти стрес або почати ранок.

Медитація допомагає привести думки до ладу Фото: Freepik

Нюхайте апельсини

Цитрусові аромати, такі як апельсин, лимон і грейпфрут, викликають позитивні хімічні реакції в мозку, а також допомагають зняти стрес. Якщо ви хочете підняти собі настрій, нанесіть кілька крапель ефірної олії цитрусових на точки тиску. Ви також можете змішати аромат із квітковим ароматом, наприклад із жасмином, щоб посилити позитивний ефект.

Аромат апельсинів позитивно діє на настрій Фото: Pixabay

Грайте зі своїм вихованцем

Наявність собаки або кішки може серйозно поліпшити якість життя: їхнє хвилювання, коли ви повертаєтеся додому, і їхня непохитна відданість роблять їх чудовими компаньйонами. Є безліч причин, чому домашні тварини покращують ваше здоров'я, але вони можуть у найкоротші терміни виправити поганий настрій і зробити вас щасливішими. Дослідження показало, що пестощі собаки протягом лише 15 хвилин вивільняють серотонін, пролактин і окситоцин. Усі ці гормони покращують настрій, одночасно знижуючи рівень гормону стресу кортизолу.

Домашні тварини — джерело радості Фото: Live Science

Слухайте музику і співайте

Музика підвищує настрій. Вона вивільняє в організмі хімічний дофамін, що забезпечує гарне самопочуття, і викликає ностальгію. Спів також сприяє гарному настрою. Дослідники з Манчестерського університету виявили, що крихітний орган у внутрішньому вусі (званий саккулюсом) пов'язаний із частиною мозку, яка реєструє задоволення. Саккулюс майже миттєво реєструє частотні ноти, пов'язані зі співом, створюючи відчуття тепла і нечіткості. Тож уперед і співайте в душі, підспівуйте в машині або вставайте на сцену караоке.

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