Безсонна ніч: 6 порад, як поліпшити самопочуття після новорічної ночі

Зберегти ясний розум і світлу голову після безсонної ночі може бути непросто, особливо якщо новорічна вечірка вдалася на славу. Але є кілька способів, які допоможуть вам наступного дня почуватися краще.

Новий рік буває лише раз на рік, тому людям не складно не спати всю ніч, особливо у веселій компанії близьких і друзів. Але наслідки безсонної ночі для організму можуть бути не дуже райдужними. Для дорослої людини зазвичай достатньо щести-семи годин сну, щоб добре відпочити і відновитися. Про те, як допомогти своєму організму відновитися і мінімізувати наслідки безсонної ночі пише Health Shots.

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"Достатній сон необхідний організму для підтримання різних життєво важливих функцій і забезпечення оптимальної фізичної та розумової працездатності. За цей час в організмі відбуваються важливі відновлювальні процеси, такі як відновлення тканин і ріст м'язів. Крім того, достатній сон відіграє життєво важливу роль у регулюванні гормонального балансу, імунної функції та обміну речовин", — каже докторка Сухісміта Раджаманья.

Більше спати — єдиний спосіб допомогти організму відновитися після безсонної ночі. Однак організму знадобляться дні, щоб заповнити пропущений сон. "Вкрай недобре позбавлятися сну навіть на 24 години", — попереджає доктор Раджаманья.

Вона каже, що позбавлення сну може вплинути на ваше повсякденне життя. "Нестача сну може призвести до відсутності концентрації, дратівливості, сонливості та зниження продуктивності. Сонливість, що виникає в результаті, може погіршити координацію і час реакції, збільшуючи ризик нещасних випадків і травм. Ба більше, зниження продуктивності на роботі може ще більше посилити негативні наслідки позбавлення сну", — додає вона.

Дослідження, опубліковане в журналі Occupational and Environmental Medicine, стверджує, що безсоння протягом 17-19 годин впливає на організм так само, як і вміст алкоголю в крові в розмірі 0,05%. Але якщо вам неминуче довелося пережити безсонну ніч, спробуйте ці практичні поради, щоб пережити наступний день.

Не допускайте зневоднення

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В дослідженні опублікованому в журналі Sleep, йдеться, що якщо ви відчуваєте сильну втому наступного дня після безсонної ночі, то необхідно пити більше води. Згідно з дослідженням, у людей, які спали по шість годин вночі, була більш концентрована сеча і вони були більш зневоднені, ніж ті, хто спав по вісім годин.

Відкладіть важку роботу

Можна логічно поставити собі питання, чи варто взагалі працювати після безсонної ночі і наскільки це буде продуктивно. Д ослідження опубліковане в Журналі дитячої ортопедії, вказує на те, що менш ніж вісім годин сну можуть збільшити ймовірність отримання травми в 1,7 раза.

Відмовтеся від водіння автомобіля

За безсонною ніччю настане день, коли ви будете менш пильними. Центри з контролю і профілактики захворювань повідомляють, що в США 6000 автокатастроф на рік відбуваються через нестачу сну.

Утримайтеся від напоїв із кофеїном

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Споживання занадто великої кількості кофеїну також може призвести до проблем зі сном наступної ночі! Дослідження стверджує, що вживання кофеїну за шість годин до сну може суттєво вплинути на ваш сон.

Спробуйте подрімати

Практикуйте недовгий денний сон — всього 10-15 хвилин сну. В дослідженні опублікованому в рамках Brain Research, ідеться про те, що денний сон не тільки допомагає вам не відчувати сонливість, а й покращує ваші когнітивні здібності.

Уникайте прийняття важливих рішень

За словами доктора Раджаманьї, виконання будь-якої діяльності, що вимагає концентрації, може бути дуже важким, якщо ви були позбавлені сну, тому вам слід цього уникати.

Нагадаємо, якщо ви стежите за фігурою і ведете здоровий спосіб життя, може бути непросто зберегти силу волі і дисципліну під час свят.

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