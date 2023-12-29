Рецепт легкого соусу на основі грецького йогурту: смачно та корисно

Легкий соус — це ідеальний вибір для тих, хто шукає ніжний і водночас ароматний додатковий елемент до страв.

Соус на основі грецького йогурту стане чудовим доповненням до вашого новорічного столу. Він не тільки смачний, але й корисний, що робить його ідеальним вибором для святкової вечері. Цей соус чудово підійде до салатів, м'ясних і рибних страв, надаючи їм свіжого та вишуканого смаку, повідомляє Smak.

Інгредієнти

Для приготування легкого соусу знадобляться:

грецький йогурт — 1 склянка;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 2 столові ложки;

свіжий кріп — невеликий пучок;

лимонний сік — 1 столова ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

мед (за бажанням) — 1 чайна ложка.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт з оливковою олією до однорідної консистенції.

Крок 2. Часник подрібніть або пропустіть через прес і додайте до йогурту.

Крок 3. Кріп дрібно наріжте та додайте в миску.

Крок 4. Влийте лимонний сік і, за бажання, додайте мед для легкої солодкості.

Крок 5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 6. Перед подаванням дайте соусу настоятися в холодильнику приблизно 30 хвилин, щоб смаки поєдналися.

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