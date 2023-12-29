Рецепт легкого соусу на основі грецького йогурту: смачно та корисно
Легкий соус — це ідеальний вибір для тих, хто шукає ніжний і водночас ароматний додатковий елемент до страв.
Соус на основі грецького йогурту стане чудовим доповненням до вашого новорічного столу. Він не тільки смачний, але й корисний, що робить його ідеальним вибором для святкової вечері. Цей соус чудово підійде до салатів, м'ясних і рибних страв, надаючи їм свіжого та вишуканого смаку, повідомляє Smak.
Інгредієнти
Для приготування легкого соусу знадобляться:
- грецький йогурт — 1 склянка;
- часник — 2 зубчики;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- свіжий кріп — невеликий пучок;
- лимонний сік — 1 столова ложка;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- мед (за бажанням) — 1 чайна ложка.
Приготування
Крок 1. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт з оливковою олією до однорідної консистенції.
Крок 2. Часник подрібніть або пропустіть через прес і додайте до йогурту.
Крок 3. Кріп дрібно наріжте та додайте в миску.
Крок 4. Влийте лимонний сік і, за бажання, додайте мед для легкої солодкості.
Крок 5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 6. Перед подаванням дайте соусу настоятися в холодильнику приблизно 30 хвилин, щоб смаки поєдналися.
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