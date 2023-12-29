Соковите філе індички, запечене в духовці: смачна святкова страва

Філе індички виходить неймовірно ніжним і соковитим, а ароматні трави та лимон додають йому особливого смаку.

Запечене філе індички — це прекрасний вибір для святкового столу, особливо на Новий рік. Ця страва не тільки смачна та соковита, а й відносно проста в приготуванні, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

філе індички — 1 кг;

оливкова олія — 3 столові ложки;

часник — 3 зубчики;

розмарин — 1 гілочка;

чебрець — 1 гілочка;

лимон — 1 штука;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.

Крок 2. Філе індички промийте, обсушіть паперовим рушником.

Крок 3. Часник подрібніть, а лимон наріжте тонкими кружечками.

Крок 4. Філе індички натріть сіллю, перцем, подрібненим часником і оливковою олією.

Крок 5. Покладіть на філе лимонні кружечки, гілочки розмарину та чебрецю.

Крок 6. Загорніть філе у фольгу або використовуйте спеціальний рукав для запікання.

Крок 7. Помістіть філе на деко і відправте в попередньо розігріту духовку.

Крок 8. Запікайте приблизно 45-60 хвилин, залежно від розміру філе.

Крок 9. За 10 хвилин до готовності можна відкрити фольгу або рукав, щоб на філе утворилася апетитна золотава скоринка.

Крок 10. Після запікання дайте м'ясу трохи охолонути перед подачею. До нього можна підібрати будь-який гарнір.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий соус на основі грецького йогурту. Цей соус чудово підійде до салатів, м'ясних і рибних страв, надаючи їм свіжий і вишуканий смак.