Як правильно наносити парфуми: топ порад від експертів

Парфуми можуть бути одним із найграйливіших і п'янких аспектів вашої б'юті-рутини. Але яким би надійним не здавався цей маленький розпилювач на верхній частині флакона, є правильний і неправильний способи нанесення аромату.

Швидше за все, у вас є улюблений аромат і улюблені флакончики з парфумами. І ви наносите їх на себе, не замислюючись над тим, як ви це робите. Насправді в нанесенні парфумів є щось на кшталт мистецтва, що базується на хімії та засноване на перевірених і надійних методах. Експерти з парфумерії розповіли, як правильно наносити парфуми, а також про те, чого слід уникати, щоб зберегти цілісність вашого аромату. Про це пише Byrdie.

Наносьте парфуми безпосередньо на шкіру

Ваша шкіра є ідеальним полотном для вашого улюбленого аромату. "Для того, щоб парфум дійсно розкрився у найбожественніший спосіб, йому потрібне відповідне середовище, щоб закріпитися", — каже Метью Мілео, хімік, колишній штатний експерт з ароматів Chanel і засновник розкішної парфумерної лінії Milèo New York.

Наносьте парфуми безпосередньо на шкіру Фото: pixabay.com

"Ліпофільні властивості шкіри роблять її ідеальним середовищем для закріплення парфумерних олій", — каже Мілео і додає, що "тепло шкіри запускає процес розкриття, і аромат може повністю виразити себе".

Якщо у вас чутлива або схильна до екземи шкіра, проконсультуйтеся з дерматологом перед нанесенням парфумів: ароматизатори є поширеним алергеном.

Наносьте парфуми на інші ароматичні продукти

Для ще сильнішого зчеплення аромату зі шкірою спробуйте нанести парфуми поверх лосьйону або олії для тіла. "Аромат зв'язується з оліями на вашій шкірі, тож нанесення його після лосьйону або олії для тіла створює кращу поверхню для зв'язування молекул аромату", — пояснює Меліна Поллі, генеральна директорка та співзасновниця компанії Henry Rose.

Наносьте парфуми після душу

Як і у випадку з доглядом за шкірою, аромат найкраще пристає до шкіри, коли в ній присутня деяка кількість вологи. "Аромат зберігається найдовше, коли ваша шкіра зволожена, тому найкраще розпорошувати його одразу після душу або ванни", — каже Поллі. Тож після ванни або душу розпиліть парфуми на тіло і будьте готові до того, що аромат легко вбереться.

Наносьте парфуми прямо на волосся

Намагайтеся не наносити на волосся туалетну воду, оскільки формула на спиртовій основі сушить і пошкоджує пасма. Якщо ви збираєтеся розпорошити аромат на волосся, переконайтеся, що ви використовуєте засіб, який не містить спирту, а найкраще на водній основі, радить Роні Варді, засновник і співкреативний директор Catbird.

Наносьте парфуми на точки пульсу

Правильно наносячи парфуми, обирайте ті ділянки тіла, де завжди зберігається тепло, — це внутрішня частина ліктів, задня частина колін, груди і бічні частини шиї.

"Ці області дають змогу по-справжньому насолодитися парфумами. В іншому разі верхні ноти мають тенденцію випаровуватися надто швидко, і у вас може залишитися п'янкий аромат або аромат, який може пахнути жорстко і мляво", — каже Мілео.

Наносьте парфуми на точки пульсу Фото: Instagram kimkardashian

Грета Фітц, засновниця парфумерної компанії Ascention, закликає людей використовувати дбайливу техніку нанесення. "Спробуйте нанести аромат на точки пульсу. Тепло вашого тіла активуватиме його протягом дня як природний дифузор".

Не втирайте парфуми в шкіру

Не піддавайтеся спокусі втерти парфуми в шкіру. Нанесення аромату — це делікатний процес, каже Карина Чаз, засновниця лінії ароматів унісекс DedCool.

"Аромат має залишатися на шкірі та змішуватися з натуральними оліями. Коли зап'ястя потирають, верхні ноти тьмяніють і легко випаровуються", — каже Фітц.

Спробуйте пройти крізь хмару парфумерного аромату

Деякі вважають за краще розпорошити парфуми в повітрі і пройти через хмару аромату, перш ніж надіти одяг.

Це може стати романтичною подією і зробити ранкову рутину приємнішою. Однак вам слід переконатися, що аромат нетоксичний, використовуйте біорозкладні аромати для цієї процедури.

Спробуйте змішувати різні аромати

Нашарування ароматів — це окреме мистецтво. "Ми можемо додати додатковий аромат, щоб освіжити аромат, не пригнічуючи його. Аромати з однією нотою найкраще освіжають нашу нюхову палітру нашим улюбленим ароматом, наприклад пудровим мускусом", — каже Фітц.

Спробуйте змішувати різні аромати

Фітц рекомендує уникати використання декількох шарів яскравих ароматів разом, оскільки їх може виявитися занадто багато, і це може спричинити головний біль у вас і оточуючих.

Якщо ви любите сильні аромати, але хочете по-новому поглянути на них, додайте до них однотонні деревні або мускусні аромати, щоб надати аромату землистих відтінків.

Спробуйте розпорошити аромат на одяг

Багато людей люблять наносити аромати на одяг. Але варто дотримуватися кількох правил: якщо ви можете випрати предмет одягу, то можете і бризнути на нього парфумами. Але не слід розпилювати аромати на такі матеріали, як шовк, який легко забруднити парфумерними оліями.

Також зверніть увагу, що ви можете не відчути повної гами ароматів парфумів, розпорошивши його на одяг.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як можна приємно пахнути без парфумів і як цього домогтися.