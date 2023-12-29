Занадто солодко. 6 порад, як зменшити кількість цукру в раціоні

Тяга до солодкого — це нормально, і всі ми іноді заслуговуємо на шматочок чізкейка або шоколадку. Але надлишок будь-якого продукту — це погано, і цукор — не виняток.

Хто не любить випити чашку теплого солодкого чаю або кави? А як щодо солодких десертів після кожного прийому їжі? Час від часу можна балувати себе солодким, але звичка до надмірного споживання цукру може завдати шкоди вашому здоров'ю. Надмірне споживання цукру провокує масу проблем зі здоров'ям, серед яких діабет та ожиріння. Але ви можете уникнути неприємних наслідків, зменшивши кількість цукру у своєму раціоні. Про це пише Shots.

Ось кілька ефективних порад, як скоротити вживання цукру у своєму раціоні і вести більш здоровий спосіб життя.

Обирайте натуральні підсолоджувачі

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Замість рафінованого цукру обирайте натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кокосовий цукор або кленовий сироп. "Ці альтернативи не тільки додають солодощі, а й надають вашим стравам унікального смаку", — каже дієтологиня Авні Каул . Підсолоджувач джаггері є чудовим замінником цукру, та є більш здоровим нерафінованим варіантом.

Використовуйте спеції

"Використовуйте такі спеції, як кориця, кардамон і мускатний горіх, щоб природним чином посилити солодкість ваших страв. Це дасть змогу знизити кількість доданого цукру, зберігаючи при цьому насичений смак", — каже експерт.

Готуйте домашні десерти

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Готуйте десерти вдома самостійно, контролюючи кількість і якість інгредієнтів. Експериментуйте з рецептами, в яких використовується менше цукру або його більш корисні альтернативи. Таким чином, ви зможете адаптувати солодощі на свій смак і поступово знижувати загальне споживання цукру.

Уникайте прихованого цукру

Оброблені й упаковані продукти часто містять прихований цукор. Уважно перевіряйте етикетки і пам'ятайте про такі терміни, як сахароза, глюкоза та фруктоза. Обирайте цільні свіжі продукти і готуйте їх самостійно, щоб контролювати вміст цукру.

Обмежте кількість солодких напоїв

Скоротіть вживання солодких напоїв, таких як газовані напої та солодкий чай. Замість цього обирайте трав'яні чаї або воду з фруктами і травами, щоб отримати освіжаючу альтернативу без цукру.

Шукайте альтернативи

Використовуйте природну солодкість фруктів, щоб задовольнити свої потреби в солодкому. Додавайте свіжі фрукти в десерти або насолоджуйтеся ними як перекусом. Фруктові десерти є чудовою альтернативою солодощам, які містять багато цукру.

Дотримуючись цих порад у повсякденному житті, ви зможете знизити споживання цукру і тримати рівень цукру в крові під контролем. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя і правильне харчування починаються з невеликих змін.

Нагадаємо, що оброблені продукти можуть містити цукор у надмірній кількості, і це важко помітити, особливо коли він замаскований у довгому списку інгредієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.