Не лише з друзями: як зустріти Новий рік наодинці

Новорічна ніч асоціюється з гучними святкуваннями та великими компаніями. Проте не завжди є можливість відзначити свято саме так, особливо в наш час.

Постарайтеся не перейматися через те, що в новорічну ніч можете залишитися наодинці. Вважайте це можливістю побалувати себе, спробувати щось нове або вийти за межі своєї зони комфорту. Є багато способів розважити себе напередодні Нового року та відчути себе чудово, святкуючи без друзів. Про способи чудового часопроведення навіть наодинці пише E How.

Побалуйте себе

Зустріньте Новий рік, ставлячись до себе добре. Те, що ви святкуєте наодинці, не означає, що ви не повинні проводжати старий рік з деякими "поблажками", будь то смачна їжа, трохи шампанського чи будь-яка інша традиція, яка вам подобається. Приготуйте собі улюблену вечерю — можливо, піцу, пасту чи брускети. Відкрийте шампанське (можливо, безалкогольне) і відсвяткуйте все, чого ви досягли протягом року. Прийміть гарячу ванну, а потім зустріньте Новий рік, послухавши улюблений альбом або переглянувши улюблений фільм. Насолоджуйтеся дорогоцінним часом з найважливішою людиною у своєму житті, не відмовляючи собі у своїх же бажаннях.

Вийдіть на вулицю

Будучи в місті, вирушіть на місцевий новорічний ярмарок. Звісно, останні роки в Україні немає масових гучних святкувань, проте можна подивитися на місцеву ялинку та спробувати сезонний смаколик, при цьому підтримавши малі бізнеси. Якщо ви живете в сільській місцевості, подумайте про те, щоб зняти номер у готелі та вирушити в найближче місто. Візьміть смачну вечерю в барі готелю. Однією з чудових переваг сучасного життя є те, що у великих містах завжди є можливість замовити будь-яку їжу та напої.

Дихайте свіжим повітрям чи проводьте час з улюбленим фільмом — вибирати лише вам. Також можна вирушити в кінотеатр. Наразі в Україні йдуть покази "Феррарі", "Аквамена", "Першої леді", "Анатомії падіння" та інших гучних фільмів. На допомогу також може прийти якийсь з популярних стримінгових сервісів, де також є низка тематичних картин, що можуть створити відповідний настрій.

Фото: Getty Images

Знайти побачення

Ще одна перевага цієї епохи полягає в тому, що існує багато способів знайти людину для побачення за допомогою технологій. Якщо ви хочете провести свято з кимось, знайдіть його (її) в мережі. Зареєструйтеся на сайті для знайомств або завантажте програму на свій телефон, яка допоможе вам познайомитися з неодруженими людьми у вашому регіоні. Скажіть відверто, що ви шукаєте когось, з ким би хотіли провести новорічну ніч.

Ставтеся до цього як до звичайного вечора

Збираючись на одне велике свято, завжди є можливість його не святкувати. Намагайтеся не думати про день, а займайтеся своїми звичайними справами. Великі свята — чудовий час для того, щоб зайнятися справами, коли ви не зайняті їх святкуванням. Займіться робочим, творчим чи особистим проєктом, на який у вас ніколи не вистачає часу. Розглядайте вечір як подарунок вільного часу, щоб робити все, що завгодно, без інших людей, які заважають цим планам. Однією з переваг самотності є те, що егоїстично витрачати свій час цілком прийнятно.

Підсумуйте свій рік: здобутки та втрати. Складіть список планів на наступні 12 місяців та визначіть, коли та як втілите їх у життя. Проведіть цей час, переналаштовуючись на новий розділ свого життя, який, маємо надію, буде кращим за попередній.

Обовʼязково загадайте бажання, сильно-сильно в нього повіривши. Нехай магія новорічної ночі зробить усе можливе, аби воно здійснилося.

Нагадаємо, в Україні діє комендантська година, тому враховуйте це під час планування святкувань.

Також Фокус писав про способи загадати бажання на Новий рік.